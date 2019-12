December 06, 2019 11:00 ET

LOS ÁNGELES y SANTA ANA, Calif., Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celebre las fiestas navideñas en las exhibiciones de invierno de Discovery Cube Orange County y Discovery Cube Los Angeles .



The Science of Gingerbread en Discovery Cube OC y Discovery Cube LA

Discovery Cube LA y Discovery Cube OC los invitamos a explorar las pistas de pan de jengibre en The Science of Gingerbread, el concurso y exhibición de pan de jengibre más grande de California, con más de 200 creaciones al año. Las espectaculares estructuras de pan de jengibre cobrarán vida hasta el 5 de enero.

La comunidad está invitada a compartir sus creaciones más ambiciosas hasta el 8 de diciembre. Individuos de todas las edades pueden exhibir sus estructuras en los dos lugares durante todo el evento. La familia y amigos pueden ver las creaciones, decorar galletas y aprender sobre la ciencia detrás de los dulces con actividades divertidas de construcción.

Compre los boletos y participe en el concurso para el Discovery Cube Los Angeles aquí y el Discovery Cube Orange County aquí o en la boletería. El acceso a The Science of Gingerbread está incluido en la admisión general.

The Lion Guard: The Exhibit en Discovery Cube LA

Discovery Cube LA los invita a explorar la sabana en The Lion Guard: The Exhibit, basada en la exposición "The Lion Guard" de Disney Junior, hasta el 5 de enero.

A través de juegos imaginativos, la exposición lleva a nuestros visitantes a una aventura con Kion y sus amigos para proteger el Círculo de la Vida, entrenar en la guarida secreta de la Lion Guard y aprender sobre la sabana africana.

Los boletos se pueden comprar aquí o en la boletería. Acceso a The Lion Guard: The Exhibit está incluida en la admisión general.

Castle Builder en Discovery Cube OC

Discovery Cube OC da la bienvenida a los niños a crear sus castillos en Castle Builder hasta el 26 de enero. La exposición enseñará a los aprendices las habilidades de planificación que necesitan para crear sus propios castillos.

Nuestros visitantes pueden construir su propio castillo en las tres áreas de construcción separadas por edad y ver los tronos del rey y la reina, admirar una armadura y un dragón hechos de ladrillos LEGO®. Los niños también pueden vestirse con trajes medievales y usar un programa de computación en 3-D con una catapulta práctica para construir y probar virtualmente la durabilidad de las murallas de sus castillos.

Los boletos se pueden comprar aquí o en la boletería. El acceso a Castle Builder está incluido en la entrada general.

Noon Year’s Eve en Discovery Cube LA

Si la medianoche pasa su hora de acostar, celebre el año nuevo temprano en el Discovery Cube Los Angeles' Noon Year's Eve. Únase a las festividades con la diversión de la ciencia, la pintura de la cara, el arte de los globos, la música y el baile mientras contamos hasta el mediodía.

Los boletos se pueden comprar aquí o en la boletería. El acceso al Noon Year's Eve está incluido en la entrada general.

Sobre Discovery Science Foundation

El Discovery Science Foundation sirve como el brazo de desarrollo de programas educativos y de recaudación de fondos para centros de aprendizaje práctico de ciencias en el Orange County, Los Ángeles y Newport Beach, California. Para obtener más información, visite discoverycube.org. Siga el campus de Los Angeles y Orange County (@DiscoveryCubeLA, @DiscoveryCubeOC).

