Nordea Bank kommer att avlista och lösa in 3 certifikat den 20 december 2019. Innehavare av certifikat som inlöses kommer att erhålla kontant Slutlikvid, vilken beräknas i enlighet med villkoren för de relevanta certifikaten och utbetalas senast 10 dagar efter Slutdagen.



STRIKT SE MOM1 som har emitterats under Grundprospekt för Nordea Bank AB (publ) daterat 14 juni 2018 löses in i enlighet med relevanta slutliga villkor. Härmed meddelas att Slutdag kommer att vara 20 december 2019.



STRIKT EU MOMVOL som har emitterats under Grundprospekt för Nordea Bank AB (publ) daterat 15 juni 2016 löses in i enlighet med relevanta slutliga villkor. Härmed meddelas att Slutdag kommer att vara 20 december 2019.



STRIKT SE MOM som har emitterats under Grundprospekt för Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Finland Abp daterat 12 juni 2015 löses in i enlighet med relevanta slutliga villkor. Härmed meddelas att Slutdag kommer att vara 20 december 2019.



Följande certifikat kommer att lösas in och avlistas



Instrument ISIN

STRIKT SE MOM SE0007130380

STRIKT SE MOM1 SE0011416155

STRIKT EU MOMVOL SE0009158496