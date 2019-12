Communiqué de presse

Paris, le 6 décembre 2019

La BEI soutient le déploiement du réseau Orange dans les zones AMII avec un prêt de 700 millions d’euros

Orange annonce avoir signé un prêt de 700 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement pour financer une partie du déploiement du réseau de Très Haut Débit en France dans les zones « d’Appel à manifestation d’intentions d’investissements » (AMII). Un premier tirage de 350 millions d’euros a eu lieu ce jour, le complément du prêt sera mis à disposition dans le courant du premier trimestre 2020.

Ces zones, définies en 2011, sont celles où la densité de population et le maillage numérique sont considérés comme intermédiaires, généralement des zones urbaines en dehors des zones très denses.

Ce financement portera sur l’ensemble des investissements réalisés sur le territoire français. Il permettra de financer en partie la complétude du déploiement des réseaux Orange de la zone AMII.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Plus d’informations sur : www.bei.org

Suivez la BEI sur Twitter @eib

Fiche France 2018 : http://www.eib.org/attachments/country/factsheet_france_2018_fr.pdf







Contacts presse

Orange : 01 44 44 93 93

Olivier Emberger ; olivier.emberger@orange.com

Tom Wright; tom.wright@orange.com



BEI : +352 621 36 19 48

Cyrille Lachèvre ; c.lachevre@ext.eib.org



Pièce jointe