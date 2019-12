REGINA, Saskatchewan, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux que la tournée CN 100 – Célébration en mouvement, le village de conteneurs itinérant célébrant les gens, l’histoire et l’avenir du CN, qui était à Regina à l’occasion de la foire Agribition de l’Ouest canadien tenue du 25 au 30 novembre, ait été couronnée de succès. La célébration a attiré plus de 27 000 participants à Regina.



C’est le 6 juin 1919 que le CN a été créé en vertu d’une loi du Parlement canadien. Depuis, il joue un rôle indéfectible dans l’économie et la prospérité du Canada. De société d’État pendant les 75 premières années de son existence jusqu’à sa privatisation en 1995, le CN est devenu au fil des années le seul réseau ferroviaire couvrant toute l’Amérique du Nord, de l’est à l’ouest du Canada et jusqu’au golfe du Mexique. Tout au long de ces 100 ans, le CN s’est mis au service de l’économie canadienne, d’abord, en contribuant à bâtir le pays et ensuite, en transportant des marchandises dont la valeur s’établit maintenant à plus de 250 G$ annuellement.

CN 100 – Célébration en mouvement est une exposition immersive qui permet de découvrir l’histoire du CN ainsi que les gens et les innovations qui ont bâti l’Amérique du Nord. Les familles participent aux expériences interactives, assistent aux spectacles et profitent des activités offertes aux enfants. Pour en savoir davantage au sujet de l’horaire et des festivités soulignant les 100 ans du CN, visitez le site http://www.cn100.ca/fr/.

Le CN est fier d’annoncer que la Compagnie a donné 100 arbres à la ville de Regina pour créer une forêt patrimoniale d’arbres matures à l’occasion des 100 ans du CN. Ces arbres ont été plantés le long du sentier Pilot Butte Creek.

Le CN annonce également, à l’occasion de son 100e anniversaire, la création du conseil communautaire du CN en Saskatchewan, qui réunit des leaders communautaires qui donneront leur avis sur les investissements communautaires du CN dans la province. L’une des grandes priorités de ce conseil communautaire sera d’appuyer les organismes communautaires locaux qui présentent des demandes de financement. Le CN est fier d’avoir consacré, au fil des ans, des millions de dollars à des organismes sans but lucratif ainsi qu’à des causes et à des initiatives dans les collectivités situées le long de son réseau. En 2018, le CN a donné plus de 300 000 $ à des organismes de la Saskatchewan.

« Nous sommes heureux de collaborer avec les organismes locaux partout dans notre réseau, a affirmé Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques au CN. Le CN veut améliorer la qualité de vie des collectivités dans lesquelles il exerce ses activités. Nous croyons que nous atteindrons plus efficacement ce but en étant en phase avec les décisions communautaires, par l’entremise du conseil communautaire du CN en Saskatchewan. En confiant les décisions de financement aux personnes qui œuvrent quotidiennement au sein de leur collectivité, nous donnons à ces gens la possibilité d’avoir une incidence significative sur cette collectivité. »

Le conseil communautaire du CN en Saskatchewan sera présidé par Brad Wall, ancien premier ministre de la Saskatchewan et conseiller spécial du cabinet Osler. Les autres membres du conseil communautaire du CN en Saskatchewan sont : Doreen Eagles, ancienne députée et agricultrice; Doug Hodson, partenaire chez MLT Aikins LLP; Chris Lane, directeur général d’Agribition de l’Ouest canadien; Mubarik Syed, dirigeant communautaire à Saskatoon et éminent dirigeant de la communauté musulmane Ahmadiyya de Saskatchewan; Ray Ahenakew, chef des Premières nations en Saskatchewan et membre du conseil d’administration du conseil tribal de Meadow Lake; Chris Guerrette, PDG de la Saskatoon and Region Homebuilders Association; et Barb Ryan, dirigeante communautaire à Regina.

Blaine Phillips, retraité du CN, Gerald Guest, surintendant de la région des Prairies au CN, et Raymond Kazadi, directeur de comptes Ventes, Chaîne d’approvisionnement siégeront au conseil à titre de représentants du CN, et Lindsay Brumwell, directrice Affaires publiques du CN en Saskatchewan, assumera les fonctions de secrétaire du conseil.

À propos du CN

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.



