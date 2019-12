ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) (NYSE:FTS) a annoncé aujourd’hui l’émission d’un total de 1 726 500 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à la suite de l’exercice de l’option de surallocation (l’« option de surallocation ») qu’elle avait octroyée à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux dans le cadre du placement par voie de prise ferme précédemment annoncé (le « placement par voie de prise ferme »). L’exercice de l’option de surallocation a généré un produit brut de 90 M$ CA pour Fortis; si on ajoute le résultat du placement par voie de prise ferme, le produit brut total s’élève à 690 M$ CA.



La Société affectera le produit net à son plan d’immobilisations, au remboursement de sa dette et à des fins générales.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,4 milliards de dollars canadiens en 2018 et d’un actif d’environ 53 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2019. Ses 8 800 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les énoncés se rapportant à l’utilisation prévue du produit net par la Société.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que Fortis dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication, et Fortis décline toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Renseignements