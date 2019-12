KØBENHAVN, Danmark, 9. december 2019 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag at selskabets partner Janssen, datterselskab af Johnson & Johnson, vil donere op mod 200.000 doser af deres forsøgsvaccine, mod ebola til Rwanda for at støtte et nyt immuniseringsprogram anført af Rwandas regering. Vaccinen, som består af MVA-BN® Filo-vaccinen fra Bavarian Nordic og Ad26.ZEBOV-vaccinen fra Janssen, skal beskytte landets befolkning fra det ebolaudbrud, som i øjeblikket pågår i nabolandet den Demokratiske Republik Congo (DRC).

Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret ebolaudbruddet i DRC en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning. Til dato er mere end 3.300 tilfælde, heriblandt 2.200 dødsfald, af ebola blevet reporteret, hvilket gør udbruddet til det næststørste ebolaudbrud nogensinde. I oktober donerede Johnson & Johnson op til 500.000 doser af forsøgsvaccinen som led i en øget indsats i DRC.

I juli 2019 blev der rapporteret to tilfælde af ebola i byen Goma i DRC – et stort handelsmidtpunkt tæt på grænsen til Rwanda, hvilket øgede frygten for at sygdommen kunne sprede sig til Rwanda. Da en betydelig del af Rwandas befolkning, som led i daglige gøremål, dagligt krydser grænsen til DRC, har Rwandas regering iværksat en stor vaccinationskampagne, der involverer ca. 200.000 personer fra to år og opefter fra områder, der grænser op til DRC, og som vurderes at være i risiko for smitte. Kampagnen har til formål at skabe en beskyttende barriere mod DRC, som skal forhindre ebolavirussen i at krydse grænsen til Rwanda og sprede sig yderligere.

”Vi bifalder beslutningen fra Rwandas regering om at introducere Janssen og Bavarian Nordics vaccine til at hjælpe med at forhindre virussen i at sprede sig ind i landet, og vi er stolte af at kunne bidrage til udviklingen af en vaccine, der nu anvendes i stor skala i indsatsen for at standse udbruddet i både DRC, Uganda og Rwanda,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Baggrund

Som følge af ebolaepidemien i Vestafrika i 2014 iværksatte Janssen (datterselskab af Johnson & Johnson) hastigt udviklingen af en forebyggende vaccine mod ebola i samarbejde med en række partnere i USA, Europa og Afrika. Janssens forsøgsvaccine (Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo) består af en kombination af to vacciner, der baserer sig på henholdsvis AdVac® teknologien fra Janssen og MVA-BN® teknologien fra Bavarian Nordic. Den første vaccine aktiverer immunforsvaret og den anden har til formål at forlænge varigheden af immunresponset. Begge vacciner anvender såkaldte virale vektorer, som er virus, der er genmodificeret, således at den ikke kan formere sig i kroppen, men kan levere proteiner fra en sygdomsvirus (i dette tilfælde ebola) med henblik på at danne antistoffer mod denne virus. Vaccinen er indtil videre blevet givet til næsten 8.000 mennesker i en række kliniske forsøg i USA, Europa og Afrika. Foreløbige resultater har vist, at vaccinen er veltolereret og fremkalder et vedvarende immunrespons mod Ebola Zaire virussen, der er årsagen til det aktuelle udbrud i DRC.

Som led i aftalen med Janssen i 2014 købte Janssen rettighederne til MVA-BN Filo og bestilte desuden en større mængde vacciner fra Bavarian Nordic, som indgår i det lager, der nu blandt andet anvendes i DRC og Rwanda.

Ebolavaccinen er oprindeligt udviklet som led i en forskningsaftale med National Institutes of Health (NIH) og har modtaget direkte finansiering samt prækliniske services fra National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en del af of NIH, under kontraktnumrene HHSN272200800056C, HHSN272201000006I og HHSN272201200003I. Vaccinen har desuden opnået yderligere finansiering fra Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, BARDA under kontraktnumrene HHSO100201700013C og HHSO100201500008C.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative vacciner mod infektionssygdomme og kræft. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling og levering af medicinske foranstaltninger, inklusive den eneste FDA-godkendte ikke-replikerende koppevaccine, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic .

Kontakt

