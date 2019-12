Coop Pank aktsiaselts (Selts) annab teada, et alljärgnevad Seltsi juhtimiskohustusi täitvad isikud ja/või juhtimiskohustusi täitvate isikute lähedased on teinud alljärgnevaid tehinguid:





Tehingu teinud isiku nimi Seos emitendiga Väärtpaber ISIN kood Tehingu sisu Väärtpaberite kogus Hind ühe väärtpaberi kohta Tehingu väärtus Tehingu tegemise aeg Tehingu tegemise koht Jaanus Vihand Coop Pank AS nõukogu esimees Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 30 000 1.15 34 500 04.12.2019 Börsiväline Jaan Marjundi Coop Pank AS nõukogu liige Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 20 000 1.15 23 000 04.12.2019 Börsiväline Janek Uiboupin Coop Pank AS juhatuse liige Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 20 000 1.15 23 000 04.12.2019 Börsiväline OÜ Lucrativo Coop Pank AS juhatuse liikme Kerli Lõhmusega seotud isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 20 000 1.15 23 000 04.12.2019 Börsiväline Televool OÜ Juhtimiskohustusi täitva isiku Kerstin Lossiga seotud isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 15 000 1.15 17 250 04.12.2019 Börsiväline Helle Luks Juhtimiskohustusi täitev isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 11 540 1.15 13 271 04.12.2019 Börsiväline Hans Pajoma Coop Pank AS juhatuse liige Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Margus Rink Coop Pank AS juhatuse esimees Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Mariann Suik Juhtimiskohustusi täitev isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Roman Provotorov Coop Pank AS nõukogu liige Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Martin Kuustik Juhtimiskohustusi täitev isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Raivo Piibor Juhtimiskohustusi täitev isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Rasmus Heinla Juhtimiskohustusi täitev isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 10 000 1.15 11 500 04.12.2019 Börsiväline Kristjan Seema Juhtimiskohustusi täitev isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 5 000 1.15 5 750 04.12.2019 Börsiväline Sauekliinik OÜ Juhtimiskohustusi täitva isiku Karin Ossipovaga seotud isik Coop Pank aktsia EE3100007857 Märkimine 5 380 1.15 6 187 04.12.2019 Börsiväline

Teavitamiskohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 artiklist 19.



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Pangal on 58 300 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.





Kerli Lõhmus

Finantsjuht



Telefon 6690902

kerli.lohmus@cooppank.ee

www.cooppank.ee