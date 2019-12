Börsiteade

9. detsember 2019

Coop Panga 2019. aasta novembri majandustulemused:

Panga kliendiarv kasvas novembris rekordilise 3600 kliendi võrra ja ulatus kuu lõpuks 61 900-ni.

Panga neto laenuportfell kasvas samal ajal 21 miljoni euro võrra jõudes 447 miljoni euroni. Novembris tegi suure kasvu ärilaenude portfell. Samal ajal kasvasid ka kõigi teiste äriliinide laenuportfellid.

Coop Panga hoiuste maht ulatus novembri lõpu seisuga 507 miljoni euroni, kasvades kuuga 12 miljoni euro võrra.

Pank teenis novembris 545 tuhat eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar: „Novembri kliendiarvu kasvule andis positiivse tõuke esmalt panga aktsiate avalik pakkumine ja märkimisel antud eelis klientidele. Teiseks näeme, et alates 5. novembrist Coop Panga deebetkaardi omanikele kehtima hakanud Coopi kliendiprogrammi parimad soodustused toob meie juurde uusi kliente Coopi kliendikaardi omanike hulgast.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 24 pangapunkti. Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.





Lisainfo:

Kristjan Seema

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

+372 5505 253

kristjan.seema@cooppank.ee





Manus