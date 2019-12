Information réglementée





Article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

Gosselies, Belgique, le 9 décembre 2019, 07h00 CET - BONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd’hui la réception d’une notification de transparence datée du 3 décembre 2019, dont il résulte que les positions actionnariales de S.R.I.W. SA (Société Régional d’Investissement de Wallonie) et sa filiale Sofipôle SA (Société Wallonne pour le Financement des Infrastructures des Pôles de Compétitivité) ont franchi passivement le seuil de participation de 10% suite à l’émission de nouvelles actions le 14 novembre 2019. L’émission des nouvelles actions est le résultat de la conversion des obligations convertibles émises dans le cadre d’un placement privé en date du 7 mars 2018.

La déclaration datée du 3 décembre 2019 comprend les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement de seuil passif

Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personnes tenues à notification : S.R.I.W. SA & Sofipôle SA

Date de dépassement de seuil : 14 novembre 2019

Seuil franchi : 10%

Dénominateur : 10 620 686

Détails de la notification :

Droits de vote Notification précédente Après la transaction Détenteurs de droits de vote # droits de vote # droits de vote % de droits de vote S.R.I.W. SA 344 530 344 530 3,24% Sofipôle SA 703 823 703 823 6,63% Total de droits de vote détenus par S.R.I.W et Sofipôle 1 048 353 1 048 353 9,87%

·Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : La Région wallonne détient 99,43% de la S.R.I.W. SA qui détient 60% des actions de la Sofipôle SA.

La version intégrale de la déclaration de transparence est disponible sur le site web de Bone Therapeutics, dans la rubrique « Espace actionnaires ».





À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de produits innovants répondant à des besoins importants non satisfaits en orthopédie et dans les maladies osseuses. Basée à Gosselies, en Belgique, la Société dispose d'un portefeuille de thérapie cellulaire osseuse et d'un produit biologique innovant en phase avancée de développement clinique dans plusieurs indications thérapeutiques, qui ciblent des marchés caractérisés par d’importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

La technologie principale de Bone Therapeutics repose sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique (ALLOB) qui utilise une approche unique et brevetée de régénération osseuse, transformant des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules de formation osseuse. Ces cellules peuvent être administrées par une procédure mini-invasive, évitant ainsi la nécessité d'une chirurgie invasive, et sont produites par un procédé de fabrication exclusif de pointe.

Le portefeuille de produits ALLOB de la Société comprend un produit candidat de thérapie cellulaire qui devrait entrer en Phase IIb de développement clinique pour le traitement des fractures difficiles et un candidat en Phase II chez des patients subissant une intervention de fusion vertébrale. Par ailleurs, la Société développe également une solution de protéines prête à l'emploi, JTA-004, qui devrait entrer en Phase III de développement pour le traitement de la douleur dans l'arthrose du genou.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et sont protégés par un vaste portefeuille PI (Propriété Intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire à l’origine de l’innovation de la Société. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.bonetherapeutics.com/fr.





