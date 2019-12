December 09, 2019 01:30 ET

9 décembre 2019

TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2019

Activité passage du Groupe : nombre de passagers +1,3%, trafic +3,6%, coefficient d’occupation +1,1pt









Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 4,1% + 4,8% 87,6% + 0,6 Amérique du nord + 3,5% + 5,2% 89,2% + 1,5 Amérique latine + 3,8% + 4,1% 85,2% + 0,3 Asie + 4,8% + 4,9% 90,2% + 0,1 Afrique-Moyen Orient + 1,6% + 2,6% 83,0% + 0,8 Caraïbes-Océan Indien + 7,6% + 7,4% 88,2% - 0,2 Court et Moyen-Courrier - 3,0% + 0,9% 84,3% + 3,2 Total groupe + 2,7% + 4,1% 87,0% + 1,1

4 6,8 millions de passagers, +1,5%

Activité Transavia Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total - 3,1% - 1,6% 92,6% + 1,4

4 0,9 million de passagers, -0,5%

Activité total groupe (Air France KLM et Transavia) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total + 2,3% + 3,6% 87,4% + 1,1

4 7,7 millions de passagers, +1,3%

Activité cargo Capacité

(TKO var en %) Trafic

(TKT var en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 2,5% - 3,4% 61,4% - 3,7

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Novembre Cumul Total activité passage réseaux* 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 6 844 6 741 1,5% 80 746 78 833 2,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 896 20 077 4,1% 241 872 234 619 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 24 016 23 379 2,7% 274 505 267 854 2,5% Coefficient d’occupation (%) 87,0% 85,9% 1,1 88,1% 87,6% 0,5 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 262 2 158 4,8% 25 932 25 161 3,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 144 16 359 4,8% 195 703 189 812 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 19 563 18 790 4,1% 220 141 214 246 2,8% Coefficient d’occupation (%) 87,6% 87,1% 0,6 88,9% 88,6% 0,3 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 631 599 5,3% 8 089 7 638 5,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 499 4 276 5,2% 57 486 54 461 5,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 042 4 871 3,5% 64 319 61 121 5,2% Coefficient d’occupation (%) 89,2% 87,8% 1,5 89,4% 89,1% 0,3 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 304 290 4,7% 3 338 3 135 6,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 847 2 735 4,1% 31 691 30 006 5,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 341 3 220 3,8% 35 618 33 370 6,7% Coefficient d’occupation (%) 85,2% 84,9% 0,3 89,0% 89,9% (0,9) Asie Passagers transportés (milliers) 559 531 5,3% 6 093 5 891 3,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 843 4 618 4,9% 53 179 51 618 3,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 372 5 128 4,8% 58 591 56 891 3,0% Coefficient d’occupation (%) 90,2% 90,1% 0,1 90,8% 90,7% 0,0 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 459 453 1,5% 5 005 5 101 (1,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 658 2 591 2,6% 28 395 28 832 (1,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 204 3 152 1,6% 33 656 34 546 (2,6%) Coefficient d’occupation (%) 83,0% 82,2% 0,8 84,4% 83,5% 0,9 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 309 286 8,3% 3 407 3 397 0,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 297 2 138 7,4% 24 952 24 895 0,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 604 2 419 7,6% 27 956 28 318 (1,3%) Coefficient d’occupation (%) 88,2% 88,4% (0,2) 89,3% 87,9% 1,3 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 582 4 583 (0,0%) 54 814 53 671 2,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 752 3 718 0,9% 46 170 44 806 3,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 453 4 588 (3,0%) 54 364 53 608 1,4% Coefficient d’occupation (%) 84,3% 81,0% 3,2 84,9% 83,6% 1,3

* Air France et KLM

Transavia

Novembre Cumul Transavia 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 870 875 (0,5%) 15 713 14 933 5,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 646 1 673 (1,6%) 28 669 26 694 7,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 777 1 834 (3,1%) 31 031 28 931 7,3% Coefficient d’occupation (%) 92,6% 91,2% 1,4 92,4% 92,3% 0,1

Total groupe activité passage**

Novembre Cumul Total groupe** 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 7 714 7 616 1,3% 96 459 93 765 2,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 542 21 749 3,6% 270 541 261 313 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 793 25 213 2,3% 305 536 296 786 2,9% Coefficient d’occupation (%) 87,4% 86,3% 1,1 88,5% 88,0% 0,5

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

Novembre Cumul Total groupe 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 739 765 (3,4%) 7 733 7 891 (2,0%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 202 1 173 2,5% 13 354 13 156 1,5% Coefficient de remplissage (%) 61,4% 65,2% (3,7) 57,9% 60,0% (2,1)





Activité Air France

Novembre Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 4 099 4 050 1,2% 48 425 47 350 2,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 109 11 564 4,7% 141 387 135 672 4,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 076 13 672 3,0% 162 247 157 075 3,3% Coefficient d’occupation (%) 86,0% 84,6% 1,4 87,1% 86,4% 0,8





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 325 1 259 5,2% 15 432 14 791 4,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 863 9 334 5,7% 113 781 108 847 4,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 358 10 834 4,8% 129 084 124 230 3,9% Coefficient d’occupation (%) 86,8% 86,2% 0,7 88,1% 87,6% 0,5





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 774 2 791 (0,6%) 32 993 32 559 1,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 247 2 229 0,8% 27 606 26 825 2,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 719 2 839 (4,2%) 33 163 32 845 1,0% Coefficient d’occupation (%) 82,6% 78,5% 4,1 83,2% 81,7% 1,6





Novembre Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 328 346 (5,1%) 3 446 3 459 (0,4%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 597 575 3,8% 6 709 6 528 2,8% Coefficient de remplissage (%) 54,9% 60,1% (5,2) 51,4% 53,0% (1,6)

Activité KLM

Novembre Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 2 745 2 691 2,0% 32 321 31 482 2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 786 8 513 3,2% 100 486 98 947 1,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 939 9 707 2,4% 112 257 110 779 1,3% Coefficient d’occupation (%) 88,4% 87,7% 0,7 89,5% 89,3% 0,2





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 937 898 4,3% 10 500 10 370 1,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 281 7 024 3,7% 81 921 80 966 1,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 205 7 957 3,1% 91 056 90 016 1,2% Coefficient d’occupation (%) 88,7% 88,3% 0,5 90,0% 89,9% 0,0





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 808 1 793 0,8% 21 821 21 112 3,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 505 1 488 1,1% 18 564 17 981 3,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 734 1 750 (0,9%) 21 201 20 763 2,1% Coefficient d’occupation (%) 86,8% 85,1% 1,7 87,6% 86,6% 1,0





Novembre Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 411 419 (2,0%) 4 287 4 432 (3,3%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 605 598 1,2% 6 645 6 628 0,3% Coefficient de remplissage (%) 67,9% 70,0% (2,2) 64,5% 66,9% (2,4)





