Rush Factory Oyj



Yhtiötiedote

09.12.2019





Tulosvaroitus: Rush Factory Oyj on päättänyt siirtää testitapahtumia ensi vuoteen ja laskee vuoden 2019 arviotaan





Rush Factory Oyj laskee vuoden 2019 arviotaan uusien talvikaudelle suunniteltujen tapahtumien ajoittuessa vuoden 2020 puolelle. Talvikaudelle 2019-2020 suunnitellut testitapahtumat “2020-projektille” päätettiin siirtää alkuvuoteen 2020. “2020-projektin” testitapahtumat eivät tule olemaan täysin tulevan konseptin tapahtumien kaltaisia vaan niiden tarkoituksena on testata yksittäisiä osia tulevasta konseptista. Vaikka testitapahtumien liikevaihtopotentiaali onkin merkittävä, päätettiin testit siirtää kuitenkin vuoden 2020 puolelle jotta varmistetaan testitapahtumista saatavan kokemuksen ja palautteen hyödynnettävyys uudelle konseptille sen kehityksen edetessä positiivisesti. Yhtiö tiedottaa “2020-projektista” lisää alkuvuodesta 2020.

Color Obstsacle Rush -konseptin myynnin odotettiin vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana olevan hieman toteutunutta parempi. Tapahtumat vuoden toisella puoliskolla ovat usein pienempiä kuin ensimmäisellä puoliskolla ja tapahtumien markkinointi kesän aikana ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi markkinoinnin kustannukset ovat ylittäneet odotetun. Strategian mukaisesti viime vuonna myytiin agressiivisemmin lippuja heti myynnin alusta ja jopa isoja tapahtumia myytiin loppuun jo alemmilla hintaportailla. Seuraavalle kaudelle strategiana on myydä lippuja hieman maltillisemmin alussa ja tämän avulla nostaa lippujen keskihintaa tätä vuotta korkeammaksi.

Keväällä 2019 pilotoitiin uutta Duudsonit Funland -konseptia. Alunperin tarkoituksena oli aloittaa Duudsonit Funland -kiertue jo tämän vuoden aikana, mutta kiertueen aloitus on nyt siirretty ensi vuodelle. Näin ollen pilotoinnin ja konseptin kehityksen kulut tulivat 2019 puolelle, varsinaisten tulojen siirtyessä ensi vuodelle. Duudsonit Funlandin pilotoinnissa tarkoituksena ei ollut hankkia suurta asiakasmäärää jolloin kulurakenne pilotoinnissa on varsinaista kiertueen kulurakennetta korkeampi. Duudsonit Funland -konsepti on tämän vuoden aikana otettu myös osaksi “2020-projektille” rakennettavaa kalustoa. Duudsonit Funland tulee jatkossa hyödyntämään samaa kalustoa, eri vuodenaikana, laajentaen kehitettävän kaluston käyttöastetta.







Uusi arvio:

Rush Factory Oyj odottaa vuoden 2019 liikevaihdon olevan n. 4.0 miljoonaa euroa, käyttökatteen ollessa n. 0.8 miljoonaa euroa.

Aikaisempia arvio:

Arvioimme tilikauden 2019 tilikauden liikevaihdon olevan 4.4 - 5.1 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 1.2 - 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle Rush -kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien tapahtumien lopullisista ajankohdista. Talven 2019-2020 tapahtumien valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja lopulliset päätökset niiden ajoituksesta tehdään syksyn 2019 aikana. Mikäli vuodenvaihteen tienoille kaavaillut tapahtumat ajoittuvat pääosin vuoden 2020 puolelle, se saattaa vaikuttaa 2019 tavoitteiden toteutumiseen.













Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

+358 44 370 3795





Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.





