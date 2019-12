Paris, 9 décembre 2019, 8h30

AB Science annonce la publication de trois résumés d’étude

de la molécule AB8939 dans l’édition spéciale de la revue Blood consacré

au congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH)

AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd’hui la publication de trois résumés d’étude concernant le programme de développement préclinique de sa molécule AB8939 dans l’édition spéciale de la principale revue d’hématologie Blood, avant le début du congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) qui se tient du 7 au 10 décembre à Orlando, en Floride.

Ces données précliniques de la molécule AB8939 (in-vivo, ex-vivo and in-vitro) qui valident son développement dans le traitement de la leucémie myéloïde aigue ont été présentées par le professeur Olivier Hermine (président du comité scientifique d’AB Science et membre de l’Académie des Sciences) dans le cadre de la session Chemical Biology and Experimental Therapeutics.

« Dans l’ensemble, ces résultats apportent une preuve de concept préclinique convaincante pour le développement de la molécule AB8938 comme déstabilisateur de la tubuline de nouvelle génération dans la leucémie myéloïde aigue » a commenté le professeur Olivier Hermine. « La molécule AB8939 semble particulièrement bien adaptée au traitement des leucémies myéloïdes aiguës en rechute/réfractaires et une étude clinique de phase 1 avec la molécule AB8939 dans cette pathologie est prévue pour l’année prochaine ».

Ø Détail des résultats d’étude publiés

Des extraits de la revue ainsi qu’une présentation de chaque résumé d’étude sont fournis ci-dessous. Les résumés complets sont librement accessibles sur le site de la revue Blood.

§ In Vivo Assessment of the Next Generation Microtubule-Destabilizing Agent AB8939 in Patient-derived Xenograft Models of Acute Myeloid Leukemia

Goubard A, Humbert M, Mansfield C, Hermine O, Dubreuil P, et al.

Blood (2019) 134 (Supplement_1): 5142. DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2019-127143



Le potentiel thérapeutique de la molécule AB8939 a été étudié dans le cadre d’une série d’expériences in vivo, en utilisant trois modèles de souris PDX (patient derived xenograft) et un modèle murin de tumeur résistant à la cytarabine (Ara-C). Ces données in vivo apportent une preuve de concept convaincante pour le développement de la molécule AB8938 comme traitement dans la leucémie myéloïde aigue. Les résultats ont montré que AB8939 administré seul ou en association avec Ara-C augmentait significativement la survie et réduisait la croissance tumorale par rapport à Ara-C administré seul dans des modèles animaux pertinents de leucémie myéloïde aigue.

§ AB8939, a Microtubule-Destabilizing Agent with Potential to Overcome Multidrug Resistance, is Active Across the Range (M0–M7) of Acute Myeloid Leukemia Subtypes

Goubard A, Humbert M, Mansfield C, Hermine O, Dubreuil P, et al.

Blood (2019) 134 (Supplement_1): 5154. https://doi.org/10.1182/blood-2019-127021



Une série d’études ex vivo et in vivo apporte la preuve de concept que la molécule AB8939 a une activité antiproliférative importante dans toutes les formes de leucémies myéloïdes aiguës, c’est-à-dire les formes M0 à M7 de la classification franco-américano-britannique de la leucémie myéloïde aigue. AB8939 a produit un fort effet antiprolifératif contre les blasts isolés de patients atteints de leucémie myéloïde aigue, avec une majorité de valeurs de IC50 allant de 1,4nM à 1,0µM. Le potentiel de AB8939 pour surmonter la résistance à l'Ara-C était également évident puisque 66% des blasts résistants à l'Ara-C (c'est-à-dire avec IC50> 5 µM) étaient sensibles à la molécule AB8939.

Ces résultats apportent une preuve de concept préclinique convaincante pour le développement de la molécule AB8938 comme inhibiteur de tubuline de nouvelle génération dans la leucémie myéloïde aigue, en particulier chez les patients ayant un mauvais pronostic ou en rechute/réfractaires, c’est-à-dire les patients qui disposent de peu d’options thérapeutiques aujourd’hui et chez qui le besoin médical non satisfait est le plus important.

§ Anticancer Activity of a Highly Potent Small Molecule Tubulin Polymerization Inhibitor, AB8939

Humbert M, Goubard A, Mansfield C, Hermine O, Dubreuil P, et al.

Blood (2019) 134 (Supplement_1): 2075. https://doi.org/10.1182/blood-2019-122540



Nous avons identifié la molécule chimique AB8939 comme étant un nouveau déstabilisateur de la tubuline, issu de la synthèse chimique, et capable de contourner les mécanismes de résistance connus pour limiter l'efficacité des inhibiteurs de tubuline existants ; par exemple, la résistance à la glycoprotéine P (Pgp) et à la myélopéroxydase (MPO). Une série d'études précliniques in vitro prouve que la molécule AB8939 a un large champ d’application en tant que puissant médicament anticancéreux, en particulier dans les tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes, y compris la leucémie myéloïde aigue.

A propos de AB8939

AB8939 est une nouvelle molécule ciblant les microtubules qui se distingue des autres médicaments de cette classe car elle n’est pas transportée par la protéine PgP, ce qui lui permet de vaincre la multirésistance à l’action des médicaments chez les patients atteints de cancer.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

