Der er i afdeling Othania Etisk Formuevækst KL under Investeringsforeningen Investin sket ændringer, hvorfor ajourført prospekt for Investeringsforeningen Investin offentliggøres.





Ændringerne indebærer, at der under afsnittet "Samlede administrationsomkostninger" indføres følgende sætning:

"... eksklusive afkastafhængigt honorar."

Således at det samlede afsnit nu lyder som følger:

"I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 3,0% af den gennemsnitlige formueværdi af afdelingerne inden for et regnskabsår eksklusive afkastafhængige honorar."







Herudover er der foretaget almindelig årlig opdatering.







Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted, tlf.: 44559200

