Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 2 au 6 décembre 2019

Paris, le 9 décembre 2019

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 02/12/2019 FR 0000054231 2 449 5,89 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 03/12/2019 FR 0000054231 385 5,76 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 04/12/2019 FR 0000054231 1 478 5,86 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 05/12/2019 FR 0000054231 1 212 5,85 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/12/2019 FR 0000054231 2 632 5,93 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

08:04:07 FR 0000054231 5,8 EUR 249 XPAR jAj6Acvn0R000FB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

10:22:41 FR 0000054231 5,9 EUR 98 XPAR jAj6AcvpAX004Lq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

10:22:41 FR 0000054231 5,9 EUR 90 XPAR jAj6AcvpAX004Lz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

10:22:41 FR 0000054231 5,9 EUR 12 XPAR jAj6AcvpAX004M80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

10:22:45 FR 0000054231 5,9 EUR 167 XPAR jAj6AcvpAb004MH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

10:22:45 FR 0000054231 5,9 EUR 133 XPAR jAj6AcvpAb004MQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

10:22:50 FR 0000054231 5,9 EUR 53 XPAR jAj6AcvpAg004MZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

11:05:34 FR 0000054231 5,9 EUR 189 XPAR jAj6Acvpq0005ol0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

11:07:30 FR 0000054231 5,92 EUR 98 XPAR jAj6Acvpru005pk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

11:07:30 FR 0000054231 5,92 EUR 202 XPAR jAj6Acvpru005pt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

12:29:42 FR 0000054231 5,92 EUR 72 XPAR jAj6Acvr9S007os0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

12:29:42 FR 0000054231 5,92 EUR 200 XPAR jAj6Acvr9S007p10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

12:29:42 FR 0000054231 5,92 EUR 28 XPAR jAj6Acvr9S007pA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

12:31:18 FR 0000054231 5,92 EUR 56 XPAR jAj6AcvrB0007rv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

12:31:18 FR 0000054231 5,92 EUR 244 XPAR jAj6AcvrB0007s40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

13:21:45 FR 0000054231 5,9 EUR 58 XPAR jAj6Acvrxn009yF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

13:23:04 FR 0000054231 5,9 EUR 300 XPAR jAj6Acvrz600A080 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-02

15:01:55 FR 0000054231 5,8 EUR 200 XPAR jAj6AcvtWi00EwR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

10:00:05 FR 0000054231 5,76 EUR 61 XPAR jAj6AcwBIB000rN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

10:28:34 FR 0000054231 5,76 EUR 84 XPAR jAj6AcwBjl0012b0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

10:59:11 FR 0000054231 5,76 EUR 50 XPAR jAj6AcwCDN001D20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

11:58:05 FR 0000054231 5,76 EUR 100 XPAR jAj6AcwD8O001Ps0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

11:58:05 FR 0000054231 5,76 EUR 20 XPAR jAj6AcwD8O001Q10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

12:31:20 FR 0000054231 5,76 EUR 50 XPAR jAj6AcwDeY001WY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

12:59:28 FR 0000054231 5,76 EUR 19 XPAR jAj6AcwE5l001d30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-03

13:18:06 FR 0000054231 5,76 EUR 1 XPAR jAj6AcwENp001oY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

14:16:01 FR 0000054231 5,84 EUR 90 XPAR jAj6AcwblR002Tt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

15:03:40 FR 0000054231 5,84 EUR 100 XPAR jAj6AcwcVW002mR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

15:41:15 FR 0000054231 5,84 EUR 60 XPAR jAj6Acwd5t0031x0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

15:41:15 FR 0000054231 5,84 EUR 250 XPAR jAj6Acwd5t003260 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

15:41:15 FR 0000054231 5,84 EUR 250 XPAR jAj6Acwd5t0032F0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

15:41:15 FR 0000054231 5,84 EUR 40 XPAR jAj6Acwd5t0032O0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

16:21:38 FR 0000054231 5,88 EUR 210 XPAR jAj6Acwdj0003ID0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

16:21:44 FR 0000054231 5,88 EUR 202 XPAR jAj6Acwdj6003IM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

16:21:56 FR 0000054231 5,88 EUR 48 XPAR jAj6AcwdjI003IW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-04

16:21:56 FR 0000054231 5,88 EUR 228 XPAR jAj6AcwdjI003If0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

09:58:10 FR 0000054231 5,8 EUR 500 XPAR jAj6AcwuDS002uQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

12:31:38 FR 0000054231 5,88 EUR 85 XPAR jAj6Acwwby0041i0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

12:54:10 FR 0000054231 5,88 EUR 50 XPAR jAj6Acwwxl0049O0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

15:18:38 FR 0000054231 5,88 EUR 32 XPAR jAj6AcwzDX006NC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

15:43:26 FR 0000054231 5,88 EUR 100 XPAR jAj6AcwzbY006oS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

15:58:23 FR 0000054231 5,9 EUR 75 XPAR jAj6Acwzq3007740 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

15:58:23 FR 0000054231 5,9 EUR 25 XPAR jAj6Acwzq30077D0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

15:58:23 FR 0000054231 5,9 EUR 133 XPAR jAj6Acwzq30077M0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-05

15:58:33 FR 0000054231 5,9 EUR 212 XPAR jAj6AcwzqD0077x0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

08:16:28 FR 0000054231 5,9 EUR 632 XPAR jAj6AcxF6a000YE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

10:34:34 FR 0000054231 5,9 EUR 499 XPAR jAj6AcxHGC0025c0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

10:47:56 FR 0000054231 5,9 EUR 1 XPAR jAj6AcxHT7002Bc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:14:43 FR 0000054231 5,92 EUR 500 XPAR jAj6AcxJlD003cO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:14:48 FR 0000054231 5,92 EUR 39 XPAR jAj6AcxJlI003cX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:14:48 FR 0000054231 5,92 EUR 200 XPAR jAj6AcxJlI003cg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:21:37 FR 0000054231 5,92 EUR 200 XPAR jAj6AcxJrr003h50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:24:10 FR 0000054231 5,92 EUR 61 XPAR jAj6AcxJuK003ho0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:50:37 FR 0000054231 6 EUR 2 XPAR jAj6AcxKJx004A70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:50:37 FR 0000054231 6 EUR 10 XPAR jAj6AcxKJx004AG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:50:37 FR 0000054231 6 EUR 250 XPAR jAj6AcxKJx004AP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:50:37 FR 0000054231 6 EUR 10 XPAR jAj6AcxKJx004AY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:50:37 FR 0000054231 6 EUR 10 XPAR jAj6AcxKJx004Ah0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-06

13:50:37 FR 0000054231 6 EUR 218 XPAR jAj6AcxKJx004Aq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe