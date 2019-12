PARIS, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Women in Agribusiness (WIA) Summit Europe, sommet européen des femmes dans le secteur de l'agroalimentaire, revient dans l'Union européenne pour sa 10e édition les 9 et 10 mars 2020 aux Salons Hoche



Cette conférence majeure d'un jour et demi, parfait complément de la Journée internationale de la femme le 8 mars, présentera les connaissances de l'industrie pour les femmes cadres du secteur agroalimentaire, avec un examen et des discussions en profondeur sur les perspectives et les indicateurs changeants de l'industrie.

Les sujets, présentés par des intervenantes expertes, comprendront :



La réduction du gaspillage alimentaire pour les producteurs européens

L'Agriculture 4.0 : vers l'ère de l'agriculture numérique

Les innovations dans l'agriculture

Les modifications génétiques dans l'Union européenne

Table ronde exécutive : un coup de projecteur sur les femmes aux postes de haut niveau dans le secteur agricole

« Ce qui nous différencie, c'est que l'équipe de Women in Agribusiness soutient les femmes du domaine agricole et du secteur agroalimentaire chaque jour de l'année. Bien que nous organisions un grand événement annuel réputé pour son contenu et son réseau exceptionnels, nous soutenons également les entreprises détenues par des femmes, publions un magazine trimestriel, postons des offres d’emploi, accordons des bourses aux jeunes femmes, organisons des rencontres locales de réseautage dans plus de 15 villes, proposons une formation en leadership et bien plus encore », a déclaré Joy O'Shaughnessy, directrice des événements et responsable de l’exploitation de HighQuest Group , la société mère de Women in Agribusiness. « Nos événements sont adaptés aux besoins exprimés par nos femmes du secteur agroalimentaire, ainsi que par les entreprises qui souhaitent les soutenir. »

Le sommet annuel Women in Agribusiness Summit aux États-Unis, qui a été lancé en 2012, est réputé pour le rassemblement annuel de près de 1 000 femmes décisionnaires dans le secteur de l’agroalimentaire, dont 30 % au niveau de PDG/cadres et 25 % au niveau de la direction de service. Le dernier sommet américain Women in Agribusiness , qui s'est tenu à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, en septembre 2019, a accueilli des participantes de huit pays et de 43 États américains, représentant 267 entreprises.

Le Women in Agribusiness Summit Europe a fait ses débuts à Barcelone en Espagne en février 2015, comme rassemblement intime salué par un responsable d'une multinationale du secteur de l'alimentation et des boissons, présenté comme « un événement axé sur les solutions et présentant les tendances actuelles du marché » et « un événement agricole à vocation unique pour les femmes. »

Les participantes potentielles peuvent en savoir plus sur l'événement à Paris et commencer à réseauter de bonne heure en participant à la prochaine réunion WIA, qui aura lieu le 10 décembre de 17h30 à 19h00 au Great Central Bar and Restaurant de l'hôtel Landmark de Londres. La participation est gratuite pour les membres de la WIA et de 20 dollars pour les non-membres. Inscrivez-vous pour la réunion ou devenez membre en vous rendant sur le site https://www.womeninageurope.com/events .

Pour en savoir plus sur le Women in Agribusiness Summit Europe, rendez-vous sur www.womeninageurope.com , ou suivez-nous via @ Womeninagri , sur Facebook et sur LinkedIn . Inscrivez-vous à l'événement et bénéficiez de 10 % de réduction en utilisant le code promotionnel : PARIS20.

À propos de Women in Agribusiness

Women in Agribusiness est une entité commerciale de HighQuest Group , une entreprise mondiale de conseil, d’événementiel et de média dans l’industrie agroalimentaire, située au nord de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. L'initiative Women in Agribusiness a pris racine en 2012, avec la première conférence à la Nouvelle-Orléans. Les initiatives de WIA se sont élargies pour inclure l’adhésion à la WIA , le prix d’excellence WIA Demeter , des bourses d'études et le magazine WIA trimestriel . Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.womeninag.com .