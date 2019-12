9. december 2019

Selskabsmeddelelse nr. 80/2019

Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Alm. Brand A/S har i perioden 2. december 2019 til den 6. december 2019 købt egne aktier for samlet 4,3 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.

Samlet er der tilbagekøbt aktier for 182,0 mio.kr. svarende til 77,5 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 169,7 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 84,8 % af dette program.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 49 foretaget følgende transaktioner:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (kr.) Transaktionsværdi

(kr.) 2. december 2019 17.597 56,00 985.432 3. december 2019 15.397 55,92 861.000 4. december 2019 15.397 56,59 871.316 5. december 2019 14.298 57,89 827.711 6. december 2019 13.198 58,10 766.804 Akkumuleret i perioden 75.887 56,82 4.312.263 Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 3.239.847 56,17 181.997.315

Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.

Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.236.897 stk. svarende til 2,1 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.





Detaljerede transaktionsdata

02 December 2019 03 December 2019 04 December 2019 05 December 2019 06 December 2019 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 17.597 56,00 15.397 55,92 15.397 56,59 14.298 57,89 13.198 58,10 TRQX 0 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 0 Total 17.597 56,00 15.397 55,92 15.397 56,59 14.298 57,89 13.198 58,10





02 December 2019 Volume Price Venue Time CET 17.597 56,00 239 56,00 XCSE 20191202 9:49:25.164000 219 56,00 XCSE 20191202 9:49:25.164000 192 56,00 XCSE 20191202 9:49:25.185000 14 55,90 XCSE 20191202 10:00:07.242000 241 55,90 XCSE 20191202 10:00:07.242000 277 55,90 XCSE 20191202 10:00:07.242000 212 55,90 XCSE 20191202 10:17:25.181000 307 55,90 XCSE 20191202 10:17:25.181000 607 56,05 XCSE 20191202 10:37:22.041000 534 56,10 XCSE 20191202 11:07:16.120000 735 56,35 XCSE 20191202 11:47:14.226000 451 56,05 XCSE 20191202 12:53:51.215000 78 56,05 XCSE 20191202 12:53:51.236000 94 56,15 XCSE 20191202 13:37:45.946000 441 56,15 XCSE 20191202 13:37:45.947000 73 56,15 XCSE 20191202 13:37:45.947000 220 56,10 XCSE 20191202 14:36:39.650000 295 56,10 XCSE 20191202 14:36:39.650000 103 56,10 XCSE 20191202 14:36:39.650000 521 56,15 XCSE 20191202 15:04:59.955000 546 55,85 XCSE 20191202 15:36:45.517000 539 55,80 XCSE 20191202 16:03:36.854000 482 55,80 XCSE 20191202 16:20:28.753000 36 55,80 XCSE 20191202 16:20:28.753000 544 55,75 XCSE 20191202 16:54:16.461279 9.597 56,00 XCSE 20191202 16:59:25.648409





03 December 2019 Volume Price Venue Time CET 15.397 55,92 49 56,05 XCSE 20191203 9:13:57.174000 726 56,30 XCSE 20191203 9:38:44.888000 556 56,30 XCSE 20191203 10:10:59.727000 597 56,55 XCSE 20191203 10:25:01.696000 521 56,20 XCSE 20191203 11:02:48.190000 425 55,85 XCSE 20191203 11:18:02.888000 625 55,90 XCSE 20191203 11:56:02.028000 514 55,75 XCSE 20191203 12:43:45.303000 270 55,60 XCSE 20191203 13:44:17.116000 12 55,60 XCSE 20191203 13:44:37.915000 286 55,60 XCSE 20191203 13:44:37.915000 448 55,70 XCSE 20191203 15:05:42.522000 1.000 55,50 XCSE 20191203 16:00:03.982466 971 55,70 XCSE 20191203 16:28:08.163534 8.397 55,92 XCSE 20191203 16:35:12.249992





04 December 2019 Volume Price Venue Time CET 15.397 56,59 49 55,95 XCSE 20191204 9:08:26.305000 100 56,05 XCSE 20191204 9:30:25.219000 794 56,20 XCSE 20191204 10:06:13.988000 242 56,35 XCSE 20191204 10:26:53.051000 308 56,35 XCSE 20191204 10:26:53.051000 498 56,25 XCSE 20191204 10:55:06.264000 506 56,50 XCSE 20191204 11:18:49.801000 567 56,45 XCSE 20191204 12:01:57.159000 492 56,45 XCSE 20191204 12:49:07.566000 498 56,50 XCSE 20191204 13:37:50.215000 118 56,45 XCSE 20191204 14:35:32.372000 313 56,45 XCSE 20191204 14:44:38.128000 63 56,45 XCSE 20191204 14:44:38.128000 628 57,00 XCSE 20191204 15:26:55.304000 16 57,00 XCSE 20191204 15:46:57.520000 589 57,00 XCSE 20191204 15:46:57.520000 1.219 57,00 XCSE 20191204 16:21:54.754520 8.397 56,59 XCSE 20191204 16:45:41.344936





05 December 2019 Volume Price Venue Time CET 14.298 57,89 49 57,15 XCSE 20191205 9:01:31.362000 669 57,55 XCSE 20191205 10:11:28.136000 520 57,65 XCSE 20191205 10:18:49.263000 1.154 58,00 XCSE 20191205 11:21:57.980000 514 58,20 XCSE 20191205 12:07:05.215000 389 57,90 XCSE 20191205 13:32:07.135000 338 57,80 XCSE 20191205 13:45:16.492000 500 57,75 XCSE 20191205 14:38:48.772000 33 57,95 XCSE 20191205 15:43:41.891000 365 57,95 XCSE 20191205 15:45:31.639000 164 57,95 XCSE 20191205 15:45:31.639000 126 57,95 XCSE 20191205 15:51:19.653000 390 57,95 XCSE 20191205 15:53:28.963000 53 57,95 XCSE 20191205 15:53:28.963000 416 58,05 XCSE 20191205 16:06:34.912000 95 58,05 XCSE 20191205 16:06:34.912000 725 58,00 XCSE 20191205 16:22:39.838062 7.798 57,89 XCSE 20191205 16:33:14.884517





06 December 2019 Volume Price Venue Time CET 13.198 58,10 49 57,80 XCSE 20191206 9:04:52.081000 910 57,90 XCSE 20191206 10:07:59.411000 531 58,15 XCSE 20191206 10:33:38.407000 140 58,10 XCSE 20191206 11:14:10.708000 362 58,10 XCSE 20191206 11:14:10.708000 9 58,25 XCSE 20191206 11:50:42.929000 501 58,25 XCSE 20191206 11:50:42.929000 29 58,20 XCSE 20191206 12:40:41.935000 467 58,20 XCSE 20191206 12:43:12.649000 75 57,95 XCSE 20191206 14:06:05.243000 741 58,20 XCSE 20191206 14:31:23.515000 495 58,20 XCSE 20191206 15:02:21.513000 499 58,20 XCSE 20191206 15:47:28.227000 1.039 58,00 XCSE 20191206 16:32:13.900496 153 58,00 XCSE 20191206 16:33:39.449230 7.198 58,10 XCSE 20191206 16:37:26.589739





