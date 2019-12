La certification en ligne est un réel enjeu pour la propriété intellectuelle, ce qui vient d’être confirmé par le site MaPreuve.com qui dépasse les 100 000 preuves.

Dans une course à l’évolution permanente, le développement des créations numériques et des inventions est en pleine expansion. Mais cela s’effectue dans un contexte où le créateur est confronté régulièrement au vol, à la copie ou à la contrefaçon.

Pour apporter une preuve juridique sur ces innovations, MaPreuve.com propose en quelques clics une réponse immédiate et peu onéreuse. Ce service permet de créer une preuve d’intégrité et d’antériorité sur un document important : Plan, Design, Packaging, Croquis, Création 3D, Dessin et modèle, Prototype, Cahier des charges, Maquette, Site web, Texte, Photographie… et également sur une invention technologique dans le cadre du Droit de possession personnelle antérieure.

Ce service, à base de signature électronique et d’horodatage qualifiés, apporte d’autres avantages indéniables. D’abord votre document à certifier n’est pas limité en taille ou en format; par exemple, il peut s’agir d’un PDF, d’un compilé de photos ou d’une vidéo. Ensuite, MaPreuve préserve l’entière confidentialité de votre document et de votre preuve.

Arnauld Dubois, dirigeant de MaPreuve.com : « Avant, il était laborieux pour un créateur ou un inventeur d’apporter une preuve d’antériorité sur ses innovations. Ce n’est plus le cas maintenant avec notre solution. Avec plus de 100 000 preuves réalisées, nous nous positionnons comme un acteur de référence. Nous mettons en avant notre capacité à accompagner des clients de tous types. Notre service est aussi bien utilisé par des indépendants, que par des start-up ou par des grands groupes ».