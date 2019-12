Odense 9. december 2019



Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 12/2019





Generalforsamlingsprotokollat





Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S mandag den 9. december 2019 kl. 11.00.

Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.





Dagsordenen var i henhold til indkaldelsen:

Valg af dirigent Forslag om at give bemyndigelse til selskabets bestyrelsen til i perioden indtil den 31.12.2023 at udvide selskabets aktiekapital ad en flere gange med op til nom. DKK 2.000.000 aktier til markedskurs, mod kontant betaling og uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Ad dagsordenens punkt 1.

Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital og optager en bemyndigelse med følgende ordlyd i vedtægternes § 4a.1 (til erstatning for vedtægternes nuværende § 4a.1, som er udløbet. § 4b.1 udgår som følger deraf også).

”Bestyrelsen er indtil den 31.12.2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. DKK 2.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling.

Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til denne bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. ”





Forslaget blev enstemmigt vedtaget.





Således passeret:

____________________

Søren Bøving-Andersen

Dirigent





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87





Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Kochsgade 31C, 3.

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com