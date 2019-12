MONTRÉAL, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broccolini, fier bâtisseur de la nouvelle Maison de Radio-Canada, annonce l’ouverture d’un concours en vue de sélectionner un ou une artiste québécois(e) pour créer une œuvre d’art public. L’œuvre sera installée sur le mur du studio principal (ou devant) en bordure de la rue Alexandre-DeSève, adjacent à l’espace public Place Radio-Canada. Le mur a une surface de 665m2 qui peux être couverte partiellement ou en totalité. Il s’agit d’une occasion unique pour un artiste de contribuer à l’identité du quartier et à l’effervescence artistique du Québec.



Le concept de l’œuvre devra s’inspirer de thèmes associés à l’histoire ou la vie du quartier, tels les faits marquants de l’histoire du Faubourg Québec, un des plus anciens territoires d’urbanisation sur l’île de Montréal. Ce concours s’inscrit dans une démarche de commémoration visant à créer un sentiment d’appartenance des citoyens, tout en embellissant les lieux. Broccolini souhaite également que ce concours contribue à la promotion de l’art et des artistes locaux.

Tout artiste professionnel qui est citoyen canadien ou résident permanent, habitant au Québec depuis au moins un an, est invité à soumettre sa candidature. L’ensemble des détails du concours sont disponibles à l’adresse suivante : broccolini.com/concours . La date limite pour soumettre sa candidature est le 15 janvier 2020.

Un jury de sélection retiendra trois finalistes qui seront invités à présenter leur concept artistique. Chacun des finalistes présentant une proposition recevra la somme de 3 500 $ et l’artiste sélectionné sera rémunéré pour la réalisation de l'œuvre.

Chef de file canadien du secteur de l'immobilier, Broccolini offre l'ensemble des services de planification, de construction et de gestion des immeubles industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. Sa filiale Gestion Immobilière assure présentement la gestion d'un parc immobilier comptant plus de 50 propriétés, totalisant plus de 6,5 millions de pieds carrés d'actifs.

