A l’occasion du Paris Open Source Summit qui se déroulera les 10 et 11 décembre 2019 aux Docks de Paris, l’éditeur de logiciel Open Source Kuzzle présentera la toute dernière version de son Backend installable, Cloud agnostique et extensible pour le Mobile et l’Internet des Objets. Rendez-vous sur le stand C23.

L’arrivée de cette version majeure est le fruit de deux années de développement et propose aux utilisateurs et développeurs Kuzzle des évolutions fonctionnelles et techniques majeures telles que l’intégration des dernières versions de Elasticsearch 7 et de Node.js 12, le management à distance du cluster masterless haute disponibilité ou encore la génération des clés d’API pour les devices IoT.

C’est l’occasion pour Gilles Guirand, Directeur Technique de Kuzzle, de revenir sur les avancées du produit “avec l’équipe de R&D Kuzzle, nous sommes très fiers d’annoncer cette nouvelle release Kuzzle v2.0 qui apportera aux développeurs d’applications mobile, web et IoT une performance et une stabilité inégalée du backend Kuzzle en fournissant notamment de nouvelles méthodes API, une toute nouvelle documentation, une console d'administration plus performante, une facilité d’import & export des environnements, une intégration du protocole MQTT au Core Product ainsi que de nouveaux SDK communautaires pour Dart, Rust ou React Native.”

Kuzzle v2.0 est officiellement disponible sur Github depuis le 21 Novembre 2019 avec sa liste de fonctionnalités annoncées ici en ligne ainsi qu’un script de migration qui permettra de mettre à jour facilement son Kuzzle v1 vers la version 2.0 de manière sécurisée et fiable.

Long Term Support

Conformément à la politique de Long Term Support (LTS) de l’éditeur, les utilisateurs de Kuzzle continueront à recevoir et bénéficier du support produit sur la version actuelle de Kuzzle v1.11.0 jusqu’en Avril 2021 avec toutes les mises à jour de sécurité et les correctifs de bugs éventuels. Cette version majeure Kuzzle v2.0 s’inscrit pleinement dans la stratégie de la startup montpelliéraine qui ambitionne de simplifier et accélérer le développement des applications mobiles, web et IoT viaune interface d’API multi-protocole unique pour offrir des services avancés clés en main aux développeurs, quel que soit leur langage de programmation de prédilection, afin de leur permettre de se concentrer sur la fluidité de l’expérience utilisateur.

Ainsi, l’intégralité de la documentation technique du produit, disponible en ligne, a été complètement revisitée et remise à jour. Elle est désormais accessible par type de langage de programmation, agrémentée d’exemples de code testé de manière automatique afin de garantir leur bon fonctionnement sur le long terme.

Le back-office et la console d’admin Kuzzle ne sont pas en reste et de nouveaux modes de visualisation des données sont désormais disponible, comme la représentation géographique et l'exploration dynamique sur une carte.

“Tout comme le code source de notre produit qui est ouvert et auditable, la roadmap de notre produit est également publique et consultable et nous pouvons d’ores et déjà annoncer que le développement de notre produit s’accélérera encore en 2020 avec la parution de nouvelles releases de nos SDK et de nos plugins” se félicite Gilles Guirand.