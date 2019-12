La produzione di locomotive a Vado Ligure è raddoppiata negli ultimi 25 anni



Il sito italiano di Bombardier, che ha compiuto 114 anni, ha aperto le porte al pubblico durante l’appuntamento annuale del Family Day per mostrare, per la prima volta insieme, tre generazioni diverse di locomotive prodotte a Vado Ligure.

Bombardier Transportation, leader mondiale nella tecnologia ferroviaria, segna un nuovo traguardo presso il sito produttivo italiano di Vado Ligure durante la celebrazione del Family Day. Per la prima volta si sono potute ammirare tre locomotive, esempi di tre differenti produzioni tecniche utilizzate negli anni, che dimostrano gli sviluppi tecnologici innovativi implementati durante tre diverse epoche, che vanno dal 1930 al 1994, sino al 2019.

I visitatori sono stati coinvolti in un evento che ha riflettuto sulla lunga storia del sito e sul contributo che il sito di Vado Ligure e i suoi dipendenti hanno apportato all’industria globale del settore locomotive nel corso degli anni. Franco Beretta, Presidente e Amministratore Delegato di Bombardier Transportation Italy, ha dichiarato: “Oggi, per la prima volta, abbiamo riunito tre generazioni di locomotive a trazione elettrica pesante che sono state prodotte nello stabilimento di Vado Ligure nel corso degli anni. La prima è la E.554.174, prodotta nel 1930, accanto a lei spicca la E.652.172, parte della flotta di Mercitalia Rail (MIR), che nel 1994 è stata festeggiata come la millesima locomotiva costruita nel sito e, per ultima ma non certo per importanza, la moderna E.494.039 di MIR, la duemillesima locomotiva prodotta a Vado Ligure”.

Beretta ha aggiunto: “Il Family Day 2019 è stato un’occasione per ripercorrere i nostri successi e per riconoscere la passione, l’ingegno e il lavoro dei nostri dipendenti, nonché l’orgoglio del titolo Made in Vado Ligure”.

Sono stati necessari 86 anni per arrivare a produrre la millesima locomotiva ma solo altri 25 anni per produrne ulteriori mille, a dimostrazione del miglioramento dell'efficienza produttiva e delle tecnologie utilizzate nel tempo.

Durante la giornata i visitatori hanno potuto osservare da vicino altre locomotive E.494 BOMBARDIER TRAXX DC3, in vari stadi di allestimento. Oltre alle unità per MIR, attualmente sono in costruzione e consegna locomotive destinate a diversi operatori privati, tutte caratterizzate dalle proprie livree specifiche, anch’esse in mostra al pubblico della giornata. Un ringraziamento speciale va a Mercitalia Rail per la commessa di 40 locomotive e agli operatori privati Captrain Italia, Compagnia Ferroviaria Italiana, Dinazzano Po, GTS Rail, LocoItalia e Railpool per i loro ordini che ammontano ad una media di 25 locomotive all’anno.

