December 09, 2019 07:30 ET

HONG KONG, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Firma Hawk Security Limited rozpoczyna sprzedaż sprzętowo zabezpieczonego zewnętrznego dysku półprzewodnikowego SSD z szyfrowaniem AES 256 XTS klasy wojskowej.



Nazwa dysku to „Hawk S-Drive”. To kompaktowe urządzenie jest wyposażone w nowoczesny port USB 3.1 Gen 1, aluminiową obudowę (84 x 40 x 10 mm) o masie zaledwie 42 gramów oraz pamięć wewnętrzną (od 128 GB do 2 TB).

Firma Hawk Security od ponad dwóch lat opracowuje oprogramowanie i sprzęt, aby skutecznie chronić prywatność swoich klientów. Zwieńczeniem tych starań jest dysk Hawk S-Drive. Specjalnie na jego potrzeby opracowano system Hawk Encrypt — sprzętowy system szyfrujący na bazie kontrolera scalonego zintegrowanego z płytą urządzenia. Ten układ scalony umożliwia szyfrowanie danych zgodnie ze standardem wojskowym AES 256bit XTS oraz zapewnia szybkość zapisu/odczytu do 450 Mb/s.

Urządzenie jest również wyposażone w specjalną klawiaturę z twardego plastiku, która zapewnia łatwą kontrolę dostępu do zapisanych na nim danych. Kod PIN może mieć od 4 do 16 znaków. Dostępne są wszystkie niezbędne podstawowe systemy zabezpieczeń: automatyczne blokowanie (brak aktywności przez ponad 3 godziny) i automatyczne usuwanie informacji po 10 nieudanych próbach autoryzacji.

Dysk Hawk S-Drive jest dostępny w sprzedaży detalicznej w cenie od 179 USD za wersję o pojemności 128 GB. Firma zapewnia bezpłatną wysyłkę międzynarodową na całym świecie i udziela rocznej gwarancji na urządzenie.

Hawk Security oferuje wzajemnie korzystne warunki współpracy dystrybutorom na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem firmy.

Osoba do kontaktu:

Sergey Semeykin

Zespół ds. PR i sprzedaży

semeykin@hawksecurity.net

Zdjęcie dołączone do tej wiadomości jest dostępne pod adresem https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0159c95c-3be5-47f0-9dc0-3859f53b124c

Zdjęcie jest również dostępne w witrynie Newscom, www.newscom.com, a także za pośrednictwem serwisu AP PhotoExpress.