ГОНКОНГ, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания Hawk Security Limited выпустила в продажу внешний твердотельный накопитель с аппаратной защитой и 256-битным шифрованием военного класса AES XTS.



Накопитель получил название Hawk S-Drive. Компактное устройство использует стандарт передачи данных USB 3.1 Gen 1, поставляется с алюминиевым корпусом (84 * 40 * 10 мм) весом всего 42 грамма и внутренней памятью от 128 ГБ до 2 ТБ.

Более двух лет компания Hawk Security разрабатывает программное и аппаратное обеспечение для надежной защиты конфиденциальных данных своих клиентов, которое впоследствии было интегрировано в Hawk S-Drive. В результате была разработана система Hawk Encrypt — система аппаратного шифрования на базе однокристального контроллера, встроенного в плату устройства. Микросхема позволяет шифровать данные в соответствии с военным стандартом 256-битного шифрования AES XTS, в то время как скорость записи/чтения достигает 450 МБ/с.

Устройство также оснащено специальной клавиатурой из твердого полимерного материала, обеспечивающей контроль доступа к данным на устройстве. Длина PIN-кода составляет от 4 до 16 цифр. Используются все необходимые базовые системы защиты: автоматическая блокировка (если устройство неактивно более 3 часов) и автоматическое удаление информации после 10 неудачных попыток авторизации.

Hawk S-Drive можно приобрести в розничных магазинах по цене от 179 долл. США за версию со 128 ГБ памяти. Осуществляется бесплатная доставка по всему миру. Гарантия на устройство составляет 1 год.

Компания Hawk Security предлагает взаимовыгодные условия сотрудничества для дистрибьюторов по всему миру. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю компании.

Контактное лицо:

Sergey Semeykin

Отдел продаж и связей с общественностью

semeykin@hawksecurity.net

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