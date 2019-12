December 09, 2019 07:30 ET

HONG KONG, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spoločnosť Hawk Security Limited začala s predajom externého pevného disku SSD s ochranou hardvéru so šifrovaním na vojenskej úrovni AES 256 XTS.



Disk sa volá Hawk S-Drive. Kompaktný disk je doplnený o USB 3.1 Gen 1, hliníkové puzdro (84 * 40 * 10 mm) s hmotnosťou len 42 gramov, a má vnútornú pamäť (od 128 GB do 2 TB).

Už viac ako 2 roky vyvíja „Hawk Security“ softvér a hardvér, aby spoľahlivo chránil súkromie svojich zákazníkov. Neskôr bol produkt integrovaný do disku Hawk S-Drive. Následkom toho bol vyvinutý systém Hawk Encrypt – šifrovací systém pre hardvér na základe spínača čipu integrovaného do panelu zariadenia. Čip umožňuje zašifrovať dáta v súlade so štandardom na vojenskej úrovni AES 256bit XTS, zatiaľ čo rýchlosť nahrávania/ukladania dát je 450 Mb/s.

Zariadenie je tiež vybavené špeciálnou klávesnicou vyrobenou z tvrdého plastu, prostredníctvom ktorej môžete ľahko ovládať prístup k dátam na zariadení. Dĺžka PIN kódu je v rozmedzí od 4 do 16 číslic. K dispozícií sú všetky základné ochranné systémy: automatické blokovanie (ak je zariadenie neaktívne viac ako 3 hodiny), automatické vymazanie informácií po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie.

Disk Hawk S-Drive sa dá kúpiť v maloobchode za počiatočnú cenu 179 USD s 128 Gb. Spoločnosť poskytuje bezplatné zasielanie po celom svete a záruka na zariadenie je 1 rok.

Spoločnosť Hawk Security ponúka vzájomne výhodné podmienky na spoluprácu pre distribútorov na celom svete. Pre viac informácií kontaktujte zástupcov spoločnosti.

Kontaktná osoba:

Sergey Semeykin

PR and Sales Team

semeykin@hawksecurity.net

