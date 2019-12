December 09, 2019 07:30 ET

HONG KONG, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Podjetje Hawk Security Limited je začelo prodajati zunanji disk SSD s strojno zaščito in šifriranjem AES 256 XTS na vojaški ravni.



Pogon se imenuje Hawk S-Drive. Kompaktna naprava vsebuje sodoben USB 3.1 Gen 1, aluminijasto ohišje (84 × 40 × 10 mm), ki tehta samo 42 gramov, in notranji pomnilnik (od 128 GB do 2 TB).

Podjetje »Hawk Security« že več kot dve leti razvija programsko in strojno opremo za zanesljivo varovanje zasebnosti svojih strank, ki je zdaj vgrajena v napravo Hawk S-Drive. Razvili so sistem Hawk Encrypt – sistem strojnega šifriranja, ki temelji na krmilnem čipu, vgrajenem v ploščo naprave. Čip omogoča šifriranje podatkov v skladu s standardom AES 256-bit XTS na vojaški ravni, hitrost zapisovanja/branja podatkov pa znaša 450 Mb/s.

Naprava je opremljena tudi s posebno tipkovnico, izdelano iz trde plastike, s katero lahko preprosto nadzorujete dostop do podatkov v napravi. Koda PIN je lahko dolga od 4 do 16 znakov. Na voljo so vsi potrebni osnovni zaščitni sistemi: samodejno blokiranje (v primeru več kot triurne neaktivnosti), samodejno brisanje podatkov po 10 neuspešnih poskusih avtorizacije.

Hawk S-Drive je v maloprodaji na voljo po ceni od 179 dolarjev za 128 GB, podjetje ponuja brezplačno mednarodno dostavo po vsem svetu, garancija za napravo pa velja 1 leto.

Podjetje Hawk Security distributerjem po svetu ponuja vzajemno ugodne pogoje sodelovanja. Za več informacij se lahko obrnete na predstavnika podjetja.

