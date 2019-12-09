香港, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hawk Security Limited开始销售采用AES 256 XTS军用级加密的硬件保护外接SSD驱动器。



这种驱动器被命名为Hawk S-Drive。这款紧凑型设备采用现代USB 3.1 Gen 1、重量仅42克的铝制外壳（84*40*10毫米），以及128GB到2TB不等的内存。

“Hawk Security”过去两年多来一直在进行软硬件开发，以便为其客户的隐私提供可靠保护，相关的软件和硬件现已被整合到Hawk S-Drive中。Hawk Encrypt系统由此开发而成，这是一种以集成到设备主板的芯片控制器为基础的硬件加密系统。这一芯片允许用户按照AES 256位XTS军用级标准进行数据加密，其写入/读取速度可达450Mb/秒。

该设备还配备了一个由硬塑料制成的特殊键盘，使您得以便捷地控制对设备数据的访问。PIN码的长度为4到16位。设备还包括所有必要的基本保护系统：自动锁定（如不活跃状态超过3小时），以及在10次授权尝试失败后自动删除信息。

Hawk S-Drive现已可通过零售渠道购买，128Gb款售价179美元。公司提供全球免运费服务，设备保修期为1年。

Hawk Security为世界各地的分销商提供互惠合作条件，详情请垂询公司代表。

联系人：

Sergey Semeykin

公关及销售团队

semeykin@hawksecurity.net

本通告随附图片请见 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0159c95c-3be5-47f0-9dc0-3859f53b124c

图片也可通过Newscom、www.newscom.com及AP PhotoExpress获取。