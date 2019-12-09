香港, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hawk Security Limited 開始銷售配備 AES 256 XTS 軍事級加密功能的硬件保護外置 SSD 硬碟。



硬碟稱為 Hawk S-Drive。這款小巧的裝置配有現代 USB 3.1 Gen 1，擁有重量僅為 42 克的鋁製外殼（84 x 40 x 10 毫米）和內部記憶體（由 128 GB 至 2 TB）。

兩年多來，「Hawk Security」一直致力開發軟件和硬件，以可靠方式保護客戶的私隱，隨後將其整合至 Hawk S-Drive 中。因此，開發出 Hawk Encrypt 系統，一種在裝置電路板上整合芯片控制器的硬件加密系統。該芯片可以按照 AES 256 位元 XTS 軍事級標準對數據進行加密，而寫入/讀取速度則高達每秒 450Mb。

該裝置還配有由硬膠製成的特別鍵盤，因此可以輕鬆在裝置上控制存取數據。PIN 碼的長度為 4 至 16 位數字。集齊所有必要基本保護系統：自動封鎖（如果超過 3 小時處於非活動狀態），在 10 次失敗授權嘗試後自動刪除訊息。

Hawk S-Drive 128Gb 零售價由 179 美元起，該公司在全球提供國際免費送貨及 1 年保養。

Hawk Security 為世界各地的經銷商提供互惠互利的合作條款，詳情請聯絡公司代表。

聯絡人：

Sergey Semeykin

公關及銷售團隊

semeykin@hawksecurity.net

本公告隨附的照片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0159c95c-3be5-47f0-9dc0-3859f53b124c

同時可於 Newscom, www.newscom.com 及 AP PhotoExpress 取得照片。