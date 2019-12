BARRIE, Ontario, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) („MediPharm Labs“ oder das „Unternehmen“), ein weltweiter Marktführer im Bereich der spezialisierten, forschungsorientierten Cannabisgewinnung, -destillation und -reinigung, hat heute bekanntgegeben, dass seine Tochtergesellschaft MediPharm Labs Australia Pty. Ltd. („MediPharm Labs Australia“) vom australischen Gesundheitsministerium in Victoria staatliche Zulassungen für Cannabissubstanzen erhalten und die ersten Bauphasen seiner spezialisierten Extraktionsanlage in Wonthaggi abgeschlossen hat.



Im Rahmen dieser staatlichen Lizenzen darf MediPharm Labs Australia Cannabis in der neu errichteten Anlage des Unternehmens zu Forschungszwecken lagern, testen und von dort aus liefern. Der Bau der ca. 930 m² großen Produktionsstätte begann vor 18 Monaten. Die letzte Phase der behördlichen Zulassungen ist nun im Gange und der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2020 erwartet. Damit nimmt MediPharm Labs Australia auf dem australischen Markt eine Pionierrolle für die Herstellung von Produkten, die auf Cannabis-Derivaten basieren, ein.

„Unsere Vision war, dass MediPharm Labs Australia ein Vorreiter bei der Lieferung von qualitativ hochwertigen, Cannabisderivaten in pharmazeutischer Qualität für den australischen Binnenmarkt und internationale Exportmärkte sein wird“, sagte Warren Everitt, Chief Executive Officer, Asia Pacific, MediPharm Labs. „Die Erfolge, die wir heute vorweisen können, spiegeln in hervorragender Weise die Fähigkeiten unseres Unternehmens in den Bereichen Entwicklung, Projektmanagement und Regulatory Affairs wider und sind konkrete Nachweise dafür, dass unsere Vision bald zum Nutzen unserer Kunden, Aktionäre und der australischen Wirtschaft verwirklicht wird.“

MediPharm Labs Australia wurde auf eine jährliche Kapazität von 75.000 kg ausgelegt. Darüber hinaus soll die Tochtergesellschaft die gleichen hohen Qualitätsstandards wie in der kanadischen Produktionsstätte des Unternehmens aufrechterhalten. So verfügt die Anlage über mehrphasige Absaugvorrichtungen für überkritisches CO 2 , Reinräume und Prüflabore. Beide Anlagen wurden so gebaut, dass sie GMP-Zertifizierungen erhalten können. Ein GMP-Zertifikat der australischen Heilmittelbehörde Therapeutic Goods Administration ist der nächste vorrangige Schritt, um mit der Produktion beginnen zu können. Die Verfahren im Rahmen der behördlichen Prüfungen sind bereits im Gange.

„Ein Unternehmen zu gründen ist nie einfach, aber das kompetente Team von MediPharm Labs Australia unter der Leitung von Warren Everitt hat diesen Eindruck erweckt“, sagte Pat McCutcheon, Chief Executive Officer von MediPharm Labs. „Ich gratuliere allen Beteiligten dazu, dass sie uns schnell in diese fortgeschrittene Vorproduktionsphase gebracht haben. Wir starten jetzt den endgültigen Countdown bis zur Vermarktung unseres Wirtschaftsguts.“

Zur Fertigstellung der Bautätigkeiten an der Anlage richtete Everitt heute eine feierliche Zeremonie aus, bei der Daniel Andrews, Premierminister von Victoria, Australien, John Skerritt, Deputy Secretary des Commonwealth Department of Health, und Brett Tessari, Bürgermeister von Wonthaggi, Reden vor dem Publikum hielten.

„Victoria ist weiterhin führend in der Herstellung von medizinischem Cannabis in Australien und wir sind stolz darauf, MediPharm Labs dabei zu unterstützen, Wonthaggi, Gippsland, zu seiner australischen Heimat zu machen“, sagte Daniel Andrews, Premierminister von Victoria, Australien. „Wir sind stolz darauf, uns aktiv um Investitionen in diese bahnbrechende Branche zu bemühen, die nicht nur das Leben von Patienten auf der ganzen Welt verbessern, sondern auch Arbeitsplätze vor Ort schaffen wird.“

Bisherige Meilensteine der MediPharm Labs Group in Australien:

18. Juni 2018 – Erster Spatenstich für die ca. 930 m² große, speziell auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausgelegte Anlage, 127 km südöstlich von Melbourne, in Wonthaggi, Victoria (Australien).

– Erster Spatenstich für die ca. 930 m² große, speziell auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausgelegte Anlage, 127 km südöstlich von Melbourne, in Wonthaggi, Victoria (Australien). 21. Februar 2019 – Unterzeichnung der ersten internationalen Vereinbarung mit einer Laufzeit von zwei Jahren über den Vertrieb unter Eigenmarken mit AusCann Operations Pty. Ltd. („AusCann“), im Rahmen derer Cannabiskonzentrat aus Kanada nach Australien exportiert werden soll; Cannabiskonzentrat für Hartgelatinekapseln zur Erforschung und Behandlung chronischer Schmerzen.

– Unterzeichnung der ersten internationalen Vereinbarung mit einer Laufzeit von zwei Jahren über den Vertrieb unter Eigenmarken mit AusCann Operations Pty. Ltd. („AusCann“), im Rahmen derer Cannabiskonzentrat aus Kanada nach Australien exportiert werden soll; Cannabiskonzentrat für Hartgelatinekapseln zur Erforschung und Behandlung chronischer Schmerzen. März–August 2019 – Rekrutierung des leitenden Führungsteams aus führenden Unternehmen der australischen Pharmaindustrie.

– Rekrutierung des leitenden Führungsteams aus führenden Unternehmen der australischen Pharmaindustrie. 21. Mai 2019 – Erhalt einer Lizenz zur Herstellung von Cannabis vom australischen Amt für Drogenkontrolle (Office of Drug Control; ODC) gemäß dem Narcotic Drugs Act 1967 (Betäubungsmittelgesetz von 1967).

– Erhalt einer Lizenz zur Herstellung von Cannabis vom australischen Amt für Drogenkontrolle (Office of Drug Control; ODC) gemäß dem Narcotic Drugs Act 1967 (Betäubungsmittelgesetz von 1967). 24. Juni 2019 – Bekanntgabe des ersten Exports von medizinischem Cannabiskonzentrat nach Australien gemäß Exporterlaubnis von Health Canada und Importerlaubnis des australischen ODC.

– Bekanntgabe des ersten Exports von medizinischem Cannabiskonzentrat nach Australien gemäß Exporterlaubnis von Health Canada und Importerlaubnis des australischen ODC. 1. August 2019 – Auszeichnung mit dem INNOVATION AWARD bei den Australian Cannabis Industry Awards für die Rolle des Unternehmens bei der Definition eines neuen Segments für Extraktionsspezialisten in der medizinischen Cannabisbranche.

– Auszeichnung mit dem INNOVATION AWARD bei den Australian Cannabis Industry Awards für die Rolle des Unternehmens bei der Definition eines neuen Segments für Extraktionsspezialisten in der medizinischen Cannabisbranche. 3. September 2019 – Abschluss einer Fertigungsvereinbarung mit einem lizenzierten australischen Unternehmen; Unterzeichnung von drei mehrjährigen Lieferverträgen mit vom ODC zugelassenen Anbauern (einschließlich BBS Pharmaceuticals).

– Abschluss einer Fertigungsvereinbarung mit einem lizenzierten australischen Unternehmen; Unterzeichnung von drei mehrjährigen Lieferverträgen mit vom ODC zugelassenen Anbauern (einschließlich BBS Pharmaceuticals). 27. September 2019 – Erhalt von mehrphasigen Absaugvorrichtungen für überkritisches CO 2 .

Erhalt von mehrphasigen Absaugvorrichtungen für überkritisches CO . 1. Oktober 2019 – Bekanntgabe der zweiten größeren Exportmenge von medizinischem Cannabiskonzentrat nach Australien gemäß Exporterlaubnis von Health Canada und Importerlaubnis des australischen ODC.

– Bekanntgabe der zweiten größeren Exportmenge von medizinischem Cannabiskonzentrat nach Australien gemäß Exporterlaubnis von Health Canada und Importerlaubnis des australischen ODC. 5. Dezember 2019 – Erhalt von staatlichen Lizenzen für Cannabissubstanzen vom Gesundheitsministerium in Victoria, Australien.

Erhalt von staatlichen Lizenzen für Cannabissubstanzen vom Gesundheitsministerium in Victoria, Australien. 6. Dezember 2019 – Feier der Fertigstellung der Bautätigkeiten an der Anlage in Wonthaggi, Victoria.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter https://www.medipharmlabs.com/news/press-releases .

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde im Jahr 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem Cannabisöl sowie von Konzentraten und hochentwickelten Derivaten in pharmazeutischer Qualität spezialisiert. Dabei werden eine nach den Grundsätzen der guten Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices; GMP) konzipierte Anlage und Reinräume nach ISO-Standard verwendet. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgeschaltete Reinigungsmethoden und auf die Geschäftstätigkeiten ausgerichtete Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien investiert, um seinen Kunden reine, zuverlässige und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über seine Großhandels- und White-Label-Plattformen formulieren, verarbeiten, verpacken und vertreibt das Unternehmen Cannabisextrakte und hochentwickelte Produkte auf Cannabinoidbasis auf nationalen und internationalen Märkten. Als weltweit führendes Unternehmen hat MediPharm Labs kommerzielle Exporte nach Australien durchgeführt und steht kurz vor dem Start der gewerblichen Nutzung seiner australischen Extraktionsanlage. MediPharm Labs Australia wurde 2017 gegründet.

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen mit Ausnahme von historischen Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Unternehmensleistung beinhaltet (häufig, jedoch nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „sieht voraus“ oder „sieht nicht voraus“, „plant“, „Etat“, geplant“, „sagt vorher“, „schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“ oder „könnten“, „würden“, „möglicherweise könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen in Bezug auf historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die Vermarktung und GMP-Zertifizierung der australischen Anlage sowie auf den Zeitpunkt, zu dem diese erfolgen wird, die Verwendung von Cannabiskonzentrat durch AusCann und die wie vorgesehene Erfüllung der hier offengelegten Vereinbarungen, die erwartete Verarbeitungskapazität der australischen Anlage und die Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Solche Faktoren umfassen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Probleme von MediPharm Labs, eine angemessene Finanzierung zu erhalten, eine Verzögerung in Bezug darauf oder das Scheitern, behördliche Genehmigungen zu erhalten, und andere Faktoren, die in den eingereichten Unterlagen von MediPharm Labs erörtert werden und auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com verfügbar sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Außer im gesetzlich vorgeschriebenem Maße übernimmt MediPharm Labs keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern.

