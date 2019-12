December 09, 2019 09:08 ET

December 09, 2019 09:08 ET

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.11.2019 oli 16,48 eurot. NAV suurenes novembris 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.11.2019 seisuga 17,52 eurot. EPRA NAV suurenes novembri jooksul samuti 0,7%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis novembris 783 tuhat eurot müügitulu, mis on kuu varasemaga võrreldes 2 tuhat eurot rohkem. Fondi EBITDA oli novembris 648 tuhat eurot (oktoobris 590 tuhat eurot). Fondi EBITDA oli novembris kõrgem seoses Ulonu büroohoone üürniku ennetähtaegse lepingu lõpetamise kahjuhüvitisega.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta novembris 512 tuhat eurot (oktoobris: 497 tuhat eurot).

Bilansipäevajärgselt, alates 01.12.2019, alustab Hortes Tähesaju üürnik Hortes AS lepingujärgse üüri tasumisega, mis suurendab fondi igakuist konsolideeritud üüritulu 38 tuhande euro võrra kuus.

Selle aasta 11 kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 8,6 miljonit eurot müügitulu (9% ja 0,7 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). Fondi EBITDA on selle aasta 11 kuu jooksul kokku 6,8 miljonit eurot (10% ja 0,6 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil).

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond 2019. aasta 11 kuu kasumilt maksta dividende kokku 2,4 miljonit eurot (56 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i kontodel on novembri lõpu seisuga 14 miljonit eurot investeerimata omakapitali. Investeerimiseks sobilike projektide leidmine on fondi juhtkonna esimene prioriteet.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.11.2019 seisuga 130,931 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 69,57 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).