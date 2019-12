Selskabsmeddelelse nr. 12/2019

Under henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 skal Agat Ejendomme A/S meddele følgende:



Agat Ejendomme A/S, ISIN DK0010258995, har modtaget meddelelse fra Strategic Investments A/S, Christian IX’s Gade 2,2, 1111 København K, om at selskabet i dag har købt 296.987 stk. aktier i Agat Ejendomme A/S, hvorefter Strategic Investments A/S i sammenhæng med Strategic Capital ApS ejer 15.015.729 stk. aktier i Agat Ejendomme A/S, svarende til 15,30 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.









Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S

Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010









