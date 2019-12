December 09, 2019 11:30 ET

United Bankers Corporation NOTIFICATION

09.12.2019 at 18:30

UNITED BANKERS CORPORATION: ACQUISITION OF OWN SHARES 09.12.2019

Date 09.12.2019 Exchange transaction Buy Share class UNIAV Amount 240 Average price/share 8.6000 EUR Highest price/share 8.6000 EUR Lowest price/share 8.6000 EUR Total price 2,064.00 EUR

The shares held by United Bankers Corporation on 09.12.2019:

UNIAV 37,601

On behalf of United Bankers Corporation





Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

For more information, please contact:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236

www.unitedbankers.fi

Attachment