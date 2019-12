Saint-Herblain (France), 9 décembre 2019 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”) a annoncé aujourd’hui la nomination de deux experts des vaccins de renommée mondiale à son Conseil Scientifique (SAB). Le Dr. Stanley A. Plotkin, MD, et le Dr. Anna Durbin, MD, viennent de rejoindre le SAB de Valneva.

Le Dr. Stanley Plotkin est consultant pour l'industrie du vaccin et professeur émérite au Wistar Institute et à l'Université de Pennsylvanie. Il a mis au point le vaccin contre la rubéole, aujourd’hui utilisé dans le monde entier, et a joué un rôle central dans le développement et l'application de divers autres vaccins, notamment ceux contre la polio, la rage, la varicelle, le rotavirus et le cytomégalovirus. Il est l'auteur de plus de 800 publications scientifiques et a publié plusieurs ouvrages, dont « Vaccines ». Le Dr. Plotkin a été médecin adjoint au « Epidemic Intelligence Service », au « U.S. Public Health Service », directeur de la division des maladies infectieuses au « Children's Hospital of Philadelphia », président associé du département de pédiatrie de l’Université de Pennsylvanie et Directeur Médical chez Sanofi Pasteur pendant sept ans.

Le Dr. Anna Durbin est professeur de santé internationale à l’Ecole de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins et enseigne en parallèle à la Faculté de médecine de l’Université. Elle est spécialisée en médecine interne et maladies infectieuses. Le Dr. Durbin a rejoint le Centre de recherche sur l'Immunisation en 1999 en tant que chercheuse principale chargée des essais cliniques sur les vaccins à flavivirus vivants atténués. Elle possède une grande expertise dans l’évaluation de différents vaccins dont les vaccins contre la dengue, le virus du Nil occidental et la malaria. Le Dr. Durbin a siégé à des conseils et comités consultatifs nationaux et internationaux portant sur la sécurité des vaccins contre la dengue et la malaria ainsi qu’au comité d’examen institutionnel JHSPH. Le Dr. Durbin a reçu le prestigieux NIH Merit Award (« Prix du mérite des NIH ») pour sa recherche fondamentale et translationnelle sur le développement de vaccins pour la prévention des virus respiratoires et des maladies à flavivirus, le Prix « NIH Director’s Award » et le « Vaccine Industry Excellence Award » pour la meilleure équipe de recherche académique.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva a indiqué, “Les Docteurs Plotkin et Durbin vont apporter une expertise significative à notre Conseil Scientifique. Nous avons hâte de de commencer à travailler avec nos six membres. Leurs compétences fortement complémentaires et leurs points de vue extérieurs seront précieux pour confirmer notre stratégie R&D à mesure que nos programmes avancent.”

Présidé par le Dr. Ralf Clemens, le Conseil Scientifique inclut le Dr. Stanley Plotkin et le Dr. Anna Durbin, ainsi que le Dr. Norman Baylor, le Dr. George Siber et le Dr. Alain Munoz qui ont été nommés précédemment en 2019.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses engendrant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte environ 490 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

