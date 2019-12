JOURNÉE INVESTISSEURS VALEO 2019

·Position de leader dans l’électrification et l’ADAS grâce aux 12 nouvelles plateformes technologiques clés

·Forte augmentation de son contenu moyen par véhicule

·Surperformance de 5 points environ dans un marché automobile difficile

·Augmentation de l’EBITDA à 15 % du chiffre d’affaires en 2022

·Doublement de la génération de cash flow libre sur la période 2020-2022 vs 2017-2019, à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros

PARIS, le 9 décembre 2019 – Lors de la journée investisseur du 10 décembre, les membres de la Direction de Valeo expliqueront la transformation réussie du Groupe et présenteront les 12 nouvelles plateformes technologiques clés qui permettent de renforcer son leadership dans les domaines de l’électrification et de l’ADAS. Ils décriront également les opportunités de croissance résultant de la forte augmentation du contenu moyen par véhicule, l’organisation et l’efficacité opérationnelle du Groupe ainsi que les objectifs financiers à horizon 2022. Enfin, les deux Pôles d’activité Systèmes de Propulsion et Systèmes de Confort et d’Aide à la conduite, présenteront leurs nouvelles plateformes technologiques, leur positionnement concurrentiel, leur positionnement sur la chaîne de valeur ainsi que leurs principaux succès commerciaux.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, déclare : « En 2017, nous avions annoncé clairement notre stratégie d’innovation et notre volonté d’investir de façon significative dans de nouvelles plateformes technologiques. Ces investissements - que nous avons poursuivis malgré un marché automobile en retournement - sont maintenant réalisés : ils nous ont permis de transformer en profondeur notre portefeuille de produits et de renforcer notre position de leader dans l’électrification et l’ADAS, les deux segments du marché automobile qui connaîtront la plus forte croissance dans les années à venir. Ces plateformes technologiques nous confèrent un avantage compétitif en créant d’importantes barrières à l’entrée. Elles nous permettront d’augmenter significativement notre contenu moyen par véhicule et renforceront notre résilience dans un marché incertain, tout en réduisant nos dépenses de R&D et nos investissements en pourcentage de chiffre d’affaires. D’ici 2022, nous visons une surperformance de 5 points par rapport au marché automobile, une amélioration de nos marges ainsi qu’un doublement de notre génération de cash flow libre. »







Ambitions et objectifs

L’industrie automobile fait face à 3 révolutions majeures :

l’électrification des motorisations ;

l’assistance à la conduite (ADAS) et la voiture autonome ;

la mobilité digitale.

Ces révolutions qui nécessitent des investissements massifs, assureront une forte croissance aux acteurs qui auront fait les bons choix stratégiques et auront su développer les technologies et les gammes de produits adaptées à l’évolution du marché.

La stratégie de Valeo initiée depuis plusieurs années et présentée dès 2017, consiste à positionner le Groupe comme le leader sur ces segments de marché qui connaîtront une forte croissance dans les années à venir.

Ainsi, Valeo :

s’est progressivement retiré du marché du diesel qui ne représente plus qu’environ 1% de son chiffre d’affaires ;

se positionne comme le leader dans le domaine de l’électrification des motorisations, aussi bien pour le 48 volts que pour les solutions électriques « Haut Voltage » à travers sa co-entreprise avec Siemens, Valeo Siemens eAutomotive ;

renforce sa position de leader sur le marché de l'assistance à la conduite, en élargissant sa gamme de produits.

Pour ce faire, Valeo a développé 12 nouvelles plateformes technologiques clés, qui sont d’ores et déjà opérationnelles, et permettent dès 2019 d’accompagner le lancement de véhicules phares de certains de ses clients, en augmentant significativement son contenu moyen par véhicule.

Ces plateformes technologiques constituent, grâce à l’avantage compétitif qu’elles procurent, un moteur de croissance à deux chiffres pour chacune des technologies concernées, mais également le levier - grâce à une offre de produits standardisés et aux économies d’échelle générées - qui permettra à Valeo d’augmenter sa génération de cash en améliorant sa profitabilité, en réduisant ses coûts de recherche et développement et ses investissements.

Dans un environnement plus difficile qu’escompté, notamment en 2019, avec une production automobile inférieure de 11,4 % par rapport aux hypothèses retenues lors du précédent plan, Valeo entend combiner ainsi croissance et résilience et se focaliser sur l’amélioration de sa profitabilité et de sa génération de cash flow libre d’ici 2022.

Sur la période 2020 / 2022, le Groupe ambitionne, une croissance organique de son chiffre d’affaires de 5 points environ au-delà de celle de la production automobile mondiale.

Le Groupe entend, en outre, bénéficier de sa croissance organique et de l'optimisation de ses coûts de recherche et développement et de ses investissements grâce à l'exploitation de ses plateformes technologiques. Valeo compte ainsi améliorer sa profitabilité et porter sa marge d’EBITDA à plus de 15 % de son chiffre d’affaires en 2022, à comparer au taux de marge d’EBITDA de 12,6 % en 2018.

Grâce à l’augmentation attendue de l’EBITDA assortie d'une gestion stricte de ses investissements, Valeo ambitionne d’accroître sa génération de cash flow libre sur la période 2020-2022, à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros, équivalent à un doublement par rapport à la période 2017-2019. Cette augmentation permettra ainsi au Groupe de poursuivre sa politique de versement du dividende, de soutenir la croissance de Valeo Siemens eAutomotive et de réduire son endettement financier net.

Valeo présentera également les nouveaux objectifs de sa co-entreprise Valeo Siemens eAutomotive (VSeA) qui se place comme un acteur majeur dans le domaine de l’électrification « Haut Voltage » :

un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2022, supérieur à 2 milliards d’euros en 2024 ;

un EBITDA à 8 % du chiffre d’affaires en 2022, supérieure à 12 % en 2024 et ;

un cash flow libre à l’équilibre en 2022.

Ces objectifs sont établis sur la base des estimations de production automobile publiées par IHS (16 novembre 2019). Les conséquences d’un scénario de production automobile plus pessimiste seront également présentées.

Valeo ré-affirme son ambition de croissance et de création de valeur en lien avec les transformations de la mobilité et son engagement en faveur du développement durable. À ce titre, le Groupe est reconnu par les principales agences d'évaluation extra-financières (MSCI, RobecoSAM et CDP) comme l'un des leaders mondiaux au sein du secteur des équipementiers automobile.

Un webcast aura lieu le 10 décembre à partir de 11h (heure de Paris,) qui pourra être suivi sur le site internet de Valeo : www.valeo.com.





Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2019 : le 20 février 2020

Glossaire financier

L'EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

correspond à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence. Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document de référence, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document de référence 2018 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2019 (sous le numéro D.19-0224).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 19,1 milliards d’euros et a consacré 13 % de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 30 septembre 2019, 115 520 collaborateurs dans 33 pays, dans 189 sites de production, 20 centres de recherche, 39 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris.





Pièce jointe