INFORMATION PRESSE

Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2019

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN





REDUCTION DU CAPITAL

Annulation de 1 345 821 actions en auto-détention





Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 29 novembre 2019 et faisant application des cinquième et quatorzième résolutions de l’Assemblée générale du 17 mai 2019 ainsi que des cinquième et vingt-deuxième résolutions de l’Assemblée générale du 18 mai 2018, Compagnie Générale des Etablissements Michelin a décidé de procéder à l’annulation de 1 345 821 actions auto détenues, soit 0,75 % du nombre total de titres. La réduction de capital est effective le 9 décembre 2019 comme indiqué dans l’avis Euronext en date du 5 décembre 2019.

A l’issue de cette réduction, les actions composant le capital social sont ramenées à 178 601 169 actions.

