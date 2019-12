QUÉBEC, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Icentia, une entreprise canadienne de technologie qui combine des activités de développement d’appareils médicaux et de services d’analyse pour les établissements de santé, est fière d’annoncer la conclusion de sa dernière ronde de financement destinée à accélérer sa croissance sur le plan international. Le financement a été dirigé par le pôle nord-américain de capital de risque de Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital), la filiale de capital-investissement de l’un des plus grands groupes bancaires de France, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Investissement Québec et des investisseurs privés ont également participé au financement.



« Alors que nous visons à devenir la référence mondiale en monitorage de données électrophysiologiques d’ici quelques années, cette nouvelle ronde de financement nous permettra de poursuivre notre ambitieux plan de croissance en Europe ainsi qu’à l’international. En plus de leur soutien financier, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’expertise et sur la portée mondiale que nous procure Crédit Mutuel Equity », a expliqué Pierre Paquet, président-directeur général de Icentia.

« Nous sommes fiers de nous associer à l’équipe d’Icentia qui est la référence canadienne en matière de capture et de traitement de données cardiaques au plus grand bénéfice des patients. Icentia dispose déjà d’une feuille de route solide au chapitre de la croissance. En tant que partenaire à valeur ajoutée, nous visons notamment à contribuer à l’accélération de sa phase de commercialisation à l’international, tout particulièrement en Europe », a souligné Ludovic André, directeur général, capital de risque, Crédit Mutuel Equity.

Icentia, dont la mission consiste à aider les médecins à identifier plus rapidement et précisément des signes avant-coureurs de problèmes cardiaques éventuels, fabrique des appareils médicaux novateurs, notamment le CardioSTAT.

Ayant récemment ouvert un bureau au Royaume-Uni, l’entreprise, dont le siège social est situé à Québec, emploie plus de 85 personnes. Icentia figure à la 48e position dans le classement des entreprises canadiennes à forte croissance du magazine Report on Business publié par le Globe and Mail grâce à une croissance de 1 137 % sur trois ans.

À propos de Icentia

Fondée en 2012, Icentia est une entreprise établie au Québec qui combine des activités de développement d’appareils médicaux à des services d’analyse. L’entreprise développe une ligne de solutions innovantes dans le domaine des tests médicaux ambulatoires afin d’aider les établissements de santé à améliorer leur performance. Employant plus de 85 personnes au Canada et au Royaume-Uni, l’entreprise est classée au 48e rang des entreprises canadiennes à forte croissance du magazine Report on Business publié par le Globe and Mail. https://www.icentia.com/

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital) regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise — de l’amorçage à la transmission — en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un véritable réseau d’entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d’euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’au Canada, aux É.-U., en Allemagne et en Suisse