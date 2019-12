Villepinte (France), le 09 décembre 2019





Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2019 sur la période du 02 au 06 décembre 2019.



Nom de l'émetteur : GUERBET



Code identifiant de l'émetteur : 969500WV1U1WQ059L135



Code identifiant de l'instrument financier : FR0000032526





Opérations réalisées du 02 au 06 décembre 2019



Présentation agrégée par jour et par marché





(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code Identifiant Marché GUERBET 969500WV1U1WQ059L135 02/12/2019 FR0000032526 985 52,50102 XPAR GUERBET 969500WV1U1WQ059L135 03/12/2019 FR0000032526 496 51,82379 XPAR GUERBET 969500WV1U1WQ059L135 04/12/2019 FR0000032526 800 52,98000 XPAR GUERBET 969500WV1U1WQ059L135 05/12/2019 FR0000032526 819 53,28376 XPAR GUERBET 969500WV1U1WQ059L135 06/12/2019 FR0000032526 559 52,58211 XPAR TOTAL 3 659 52,63414



La présentation détaillée transaction par transaction est disponible via le lien suivant :

https://edit.guerbet.com/media/fpkfdmg3/cp-rachat-actions-hebdomadaire-d%C3%A9taill%C3%A9e-09122019.pdf







A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d’expérience, Guerbet est un des leaders de l’imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d’une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d’importantes ressources pour la recherche et l’innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 790 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

