OTTAWA, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a effectué aujourd’hui une démonstration concluante du protocole d’authentification des appelants STIR/SHAKEN devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et la Federal Communications Commission (FCC). Le protocole STIR/SHAKEN (Secure Telephony Identity Revisited/Secure Handling of Asserted information using toKENs) est une technologie permettant de confirmer l’identité des appelants et servant à lutter contre les appels indésirables, incluant les tentatives de fraudes.



« Nous sommes très heureux d’avoir pu soutenir le CRTC grâce à cette démonstration. TELUS est déterminée à collaborer avec ses partenaires du secteur pour trouver des moyens pour réduire les appels indésirables qui importunent les Canadiens », affirme Jerome Birot, vice-président, Développement et exploitation, Voix et services chez TELUS.

Les présidents du CRTC et de la FCC, Ian Scott et Ajit Pai, ont pris part au premier appel public international à intégrer cette technologie. Cherchant à contrecarrer les appels indésirables, les deux organismes ont fait appel à TELUS pour tenir l’échange. Comcast s’est chargée du soutien technologique aux États-Unis au moyen d’Xfinity Voice. TELUS félicite le CRTC pour son engagement novateur et coopératif avec les fournisseurs de télécommunications et d'autres intervenants sur ces questions importantes.

« Les clients sont toujours au centre de nos priorités et nous les soutenons de notre mieux en collaborant avec le CRTC. Nous tenons à offrir la meilleure technologie possible à nos clients, et nous continuerons à chercher des solutions novatrices pour répondre aux besoins des Canadiens », conclut M. Birot.

