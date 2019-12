IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSXV : XBC) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes mené par Desjardins Marché des capitaux (les « preneurs fermes ») aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter par voie de prise ferme 9 524 000 actions ordinaires (les « actions ») à un prix de 2,10 $ par action (le « prix d’offre ») pour un produit brut total à Xebec de 20 000 400 $ (le « placement »).



La Société a accordé aux preneurs fermes une option qui peut être exercée, en tout ou en partie, à tout moment jusqu’à la date qui tombe 30 jours après la clôture du placement, inclusivement, leur permettant de souscrire une tranche additionnelle de jusqu’à 15 % du placement au prix d’offre pour couvrir les surallocations, s’il y a lieu. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut total du placement sera de 23 000 460 $.

Les actions seront offertes par voie de prospectus simplifié devant être déposé dans chacune des provinces du Canada et aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d’une dispense d’inscription prévue par la Rule 144A de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis dont peuvent convenir la Société et les preneurs fermes, dans chaque cas à la condition qu’aucun prospectus, aucune déclaration d’inscription ou aucun autre document semblable ne doive être déposé dans le territoire en question et que la Société ne sera pas ni ne deviendra assujettie à des obligations d’information continue dans ce territoire.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour développer et investir dans de nouveaux projets de gaz renouvelable, de poursuivre des initiatives de croissances stratégiques ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise.

L’on s’attend à ce que la clôture du placement ait lieu le 27 décembre 2019 ou vers cette date (la « date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions réglementaires, notamment à la réception de toutes les approbations nécessaires des organismes de réglementation et des bourses de valeurs, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités en valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.

Xebec Adsorption inc.

Sandi Murphy, directrice des relations avec les investisseurs et du marketing

+1 450 979-8718 smurphy@xebecinc.com

Kurt Sorschak, président et chef de la direction

ksorschak@xebecinc.com

Au sujet de Xebec

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l’énergie et des renouvelables. Ses clients vont des petites entreprises jusqu’aux multinationales, en passant par les organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs et compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite deux installations de fabrication, une à Montréal et une à Shanghai, ainsi qu’un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les titres de Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s'attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront» se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant l’utilisation prévue du produit du placement et la date de clôture prévue du placement, les dépenses en capital, les revenus, les charges, les bénéfices nets, le rendement économique, l'endettement, la situation financière et les pertes futurs ainsi que les perspectives d'avenir et les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l'entreprise et l'expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d'ordre commercial et financier ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapports de gestion annuel et notice annuelle déposés dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l'information prospectifs. Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, la capacité de Xebec de faire croître ses revenus, le nombre limité de clients et d'autres facteurs. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.