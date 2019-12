Les prévisions de TransUnion pour 2020 en matière de crédit à la consommation anticipent une croissance marginale des soldes de crédit et une stabilité générale des impayés, avec des zones de stress sur certains segments de consommateurs

Alors que 2019 tire à sa fin, les soldes globaux des cartes de crédit ont atteint pour la première fois un niveau record de plus de 100 milliards de dollars

TORONTO, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le marché canadien du crédit à la consommation devrait afficher une croissance marginale des soldes et des défaillances globalement stables au cours de la prochaine année. Ces prévisions ont été partagées dans le cadre des tout nouveaux Rapports sur les données du secteur au T3 de 2019 de TransUnion .

Le rapport suggère des perspectives mesurées, car les Canadiens ont montré des signes de vulnérabilité au cours du dernier trimestre, alors que le marché du crédit à la consommation a continué de s'ajuster à l'incertitude économique. Les conclusions de TransUnion ont révélé les premiers signes avant-coureurs d'un affaiblissement potentiel du marché, les taux globaux de défaillance non hypothécaires ayant augmenté de 26 points de base (pdb) par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,54 % au troisième trimestre 2019. Bien que les taux de défaillance globaux soient encore inférieurs à ceux d'il y a seulement trois ans (5,62 % au troisième trimestre de 2016), cette récente tendance à la hausse indique que certains segments de consommateurs ont commencé à ressentir la pression des niveaux d'endettement actuels en raison d'une économie en ralentissement et de la hausse des taux d'intérêt.

Au troisième trimestre de 2019, le niveau global de la dette à la consommation non hypothécaire est demeuré globalement stable, n'augmentant que de 0,24 % pour s'établir à 30 038 $ par année. Le nombre total de consommateurs ayant accès au crédit a continué à croître, en hausse de 2,9 %, pour atteindre plus de 29,5 millions au cours de la même période.

Au cours du troisième trimestre, les soldes impayés de cartes de crédit ont franchi la barre des 100 milliards de dollars, un jalon important pour ce qui est du produit de crédit à la consommation le plus largement détenu. En plus d'être utilisées pour faciliter les achats au détail, les cartes de crédit sont souvent utilisées par les consommateurs pour financer leurs dépenses courantes essentielles.

« Bien que l'économie canadienne ait ralenti, des mesures clés comme l'inflation et le chômage demeurent saines et continuent de soutenir le marché. Toutefois, un ralentissement potentiel de l'économie canadienne, combiné à une croissance molle des salaires, à une incertitude économique mondiale accrue et à d'autres hausses possibles des taux d'intérêt, pourrait poser certains défis » a déclaré Matt Fabian, directeur de la recherche et de la consultation en services financiers chez TransUnion Canada.

L'année à venir : prévisions pour 2020

Les modèles de prévision de TransUnion fournissent un aperçu prospectif des soldes de crédit à la consommation et des taux de défaillance, et intègrent des douzaines de variables de crédit, de comportement et macroéconomiques. Les prévisions pour 2020 indiquent que, malgré certains défis économiques potentiels, les perspectives demeurent relativement positives pour le marché canadien du crédit à la consommation, avec des possibilités de croissance continue.

À la fin de 2020, TransUnion prévoit que le solde moyen de la dette à la consommation non hypothécaire atteindra 31 531 $, soit une augmentation relativement faible de 1,02 % par année. Les taux de défaillance grave devraient augmenter au début de 2020, puis commencer à se résorber pour la plupart des produits de crédit. Dans l'ensemble, les taux de défaillance non hypothécaires des consommateurs devraient diminuer au quatrième trimestre de 2019 par rapport aux niveaux du troisième trimestre, puis augmenter légèrement de 3 points de base d'ici la fin de 2020. On s'attend à ce que les taux de défaillance de chaque produit de crédit augmentent légèrement, à des niveaux tout à fait raisonnables, soit de 1 à 8 points de base.

Prévisions du crédit à la consommation de TransUnion Canada pour 2020

Consumer Level Metrics Q3 Actual Q4 2019 Forecast Q4 2020 Forecast Non-Mortgage Consumer Balance $ 30,038 $ 31,215 $ 31,531 Non-Mortgage Serious Delinquency (90+ DPD) 5.54 % 5.41 % 5.44 % Credit card average balance $ 4,240 $ 4,362 $ 4,465 Credit card serious delinquency (90+ DPD) 2.80 % 2.90 % 2.98 % Installment loan average balance $ 34,633 $ 35,268 $ 36,621 Installment loan serious delinquency (60+ DPD) 4.45 % 4.13 % 4.20 % Mortgage average balance $ 273,276 $ 275,692 $ 285,738 Mortgage serious delinquency (60+ DPD) 0.45 % 0.49 % 0.51 % Auto loan average balance $ 21,216 $ 21,411 $ 21,582 Auto loan serious delinquency (60+ DPD) 1.77 % 1.73 % 1.74 %

* Les taux de défaillance grave sont au niveau du consommateur et sont mesurés comme étant de 60 jours ou plus en souffrance pour les prêts hypothécaires et de 90 jours ou plus en souffrance pour tous les autres produits

Trois tendances à surveiller en 2020

1) Le taux de défaillance des cartes de crédit est plus susceptible d'augmenter

On s'attend à ce que le taux de défaillance des cartes de crédit augmente en 2020. Les études de recherche de TransUnion ont démontré que, lorsqu'ils sont confrontés à des pressions économiques, les consommateurs ont souvent tendance à hiérarchiser les remboursements de leurs dettes et à en prioriser certaines par rapport à d'autres. Ces analyses ont montré que, chez les Canadiens en difficulté financière qui détiennent des cartes de crédit, des prêts automobiles et des prêts hypothécaires dans leur portefeuille, les paiements par carte de crédit sont généralement les premiers à ne pas être honorés, car les consommateurs préfèrent rembourser en priorité leurs prêts hypothécaires et automobiles lorsqu'ils sont forcés de choisir.

Selon les prévisions actuelles, la délinquance au niveau des consommateurs (la proportion de consommateurs ayant un crédit par carte de crédit qui seraient en grave défaut sur au moins une de ces cartes) devrait augmenter de 8 points de base, passant de 2,90 % au quatrième trimestre de 2019 à 2,98 % à la fin 2020.

2) Un risque de chocs régionaux au Canada

TransUnion prévoit la possibilité que des chocs économiques régionaux partout au Canada contribuent à une légère hausse de la délinquance globale. Il s'agit notamment de l'impact de la lutte continue dans le secteur de l'énergie, ainsi que de l'impact des restrictions commerciales sur les producteurs agricoles, deux facteurs susceptibles de contribuer à affaiblir les économies des provinces des Prairies.

« Selon la gravité et la durée de facteurs tels que les restrictions commerciales, l'issue des accords commerciaux et les goulots d'étranglement des pipe-lines, certaines régions pourraient connaître une augmentation des taux de défaillance pouvant atteindre 50 points de base selon divers scénarios, comme ce fut le cas en Alberta et en Saskatchewan après la dernière chute des cours du pétrole. Généralement, lorsque ces chocs économiques surviennent, nous avons tendance à voir le chômage augmenter, suivi d'une hausse de la délinquance à mesure que les revenus et la capacité d'assurer le service de la dette s'amenuisent », a déclaré Fabian.

3) Le marché hypothécaire reprend de la vigueur

Au cours des 18 derniers mois, des règles d'admissibilité plus strictes et des simulations de crise ont permis de resserrer l'accès au marché hypothécaire pour de nombreux consommateurs. Les Rapports sur les données du secteur de TransUnion ont suivi l'ajustement du marché aux nouvelles règles hypothécaires au cours des derniers trimestres. Au fur et à mesure que les prêteurs se sont acclimatés à ces nouvelles règles, d'autres facteurs positifs du marché, notamment la baisse des taux d'intérêt à long terme et les conditions favorables des ventes et de la demande de logements, ont contribué à un rebond du marché hypothécaire au Canada.

Au troisième trimestre de 2019, les volumes de montage ont augmenté de 4,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, et les soldes hypothécaires moyens, malgré les règles d'admissibilité, ont également augmenté légèrement, en hausse de 1,3 %. TransUnion prévoit que cette croissance se poursuivra à mesure que la demande augmentera et que le marché s'acclimatera davantage aux nouvelles règles. Les soldes moyens devraient également augmenter de 3,6 % d'ici la fin de 2020, pour s'établir à 285 000 $, et les comptes en souffrance devraient demeurer faibles et stables, avec une légère hausse de 2 points de base à 0,51 %.

Aperçu du T3 2019

Au troisième trimestre 2019, la génération de nouveaux comptes sur le marché des cartes de crédit a continué de ralentir. Des recherches récentes de TransUnion ont montré que bon nombre des nouvelles cartes émises sur le marché ont été émises à des titulaires existants qui acceptaient de nouvelles cartes plutôt qu'à de nouveaux consommateurs. Les soldes moyens ont continué d'augmenter alors que la dette totale au titre des cartes de crédit au Canada a franchi un cap de 100 G$ au T3 2019. L'analyse de TransUnion indique que les consommateurs détenteurs de cartes de crédit les utilisent activement et que leurs soldes augmentent à un rythme accéléré.

Données du troisième trimestre 2019 sur les principaux produits de crédit

Credit Product Q2 2019 Originations(1) – All Borrowers Annual Change Average Account Balance Annual Change Consumer-Level Serious Delinquency Rates(2) Annual Change Consumer Credit Cards 1,738K -4.3 % $ 4,240 1.45 % 2.80 % - 20 bps Captive Auto Loans 264K -7.9 % $ 21,216 1.07 % 1.77 % + 7 bps Lines of Credit 387K 12.2 % $ 35,451 -1.03 % 1.07 % + 2 bps Installment Loans 840K 0.6 % $ 34,633 5.09 % 4.45 % + 36 bps Mortgages 270K 4.5 % $ 273,276 3.65 % 0.45 % - 1 bps

(1) Les commissions sont examinées un quart d’arriéré afin de tenir compte du délai de déclaration.

(2) Les taux de retard de paiement élevés sont dus au moins 90 jours pour les cartes de crédit et au minimum de 60 jours pour tous les autres produits de crédit.

Le marché de l'automobile a continué de ralentir par rapport au rythme élevé des 18 derniers mois, alors que les ventes de véhicules tendent à se rapprocher des niveaux historiques. Le montant moyen des prêts automobiles est demeuré relativement stable, mais toujours plus élevé que les années précédentes, les Canadiens ayant continué de délaisser les voitures de tourisme au profit des camions légers et des VUS. Une grande partie de la croissance des nouveaux prêts a été concentrée dans des catégories de risque inférieures au risque de premier ordre*, les prêteurs ayant de plus en plus tendance à prendre des risques pour accroître leurs activités. Les prêteurs ont également augmenté la durée moyenne de leurs prêts, ce qui rend les paiements mensuels plus abordables pour ce segment. Les taux de délinquance ont augmenté, surtout dans les provinces des Prairies, qui ont subi d'importantes pressions économiques au cours des derniers trimestres.

Contrairement à plusieurs autres catégories de prêts à la consommation, les prêts hypothécaires montés semblent s'être stabilisés après dix trimestres consécutifs de baisse par rapport à l'exercice précédent, à la suite de l'adoption, au début de 2019, de la législation relative aux règles d'admissibilité et aux tests de stress. Les montages de prêts hypothécaires ont augmenté de 4,5 % par rapport au trimestre précédent, et les soldes globaux ont augmenté de 1,3 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Dans l'ensemble, les taux de défaillance non hypothécaires ont augmenté de 26 points de base (pdb) par rapport à l'an dernier pour s'établir à 5,54 % au troisième trimestre de 2019, mais ils demeurent inférieurs à ceux d'il y a seulement trois ans (5,62 % au troisième trimestre de 2016). Un autre indicateur d'une certaine pression accrue sur les finances des consommateurs est le nombre de comptes en recouvrement, qui a augmenté de 3,8 % par rapport à la même période l'année précédente pour atteindre 731 000 au troisième trimestre de 2019. De plus, les données déclarées par le Bureau du surintendant des faillites montrent que les taux d'insolvabilité ont également augmenté de 12 % au cours de la même période. En général, il s'écoule de 18 à 24 mois entre le moment où les taux d'intérêt augmentent et celui où les taux d'insolvabilité augmentent, les consommateurs éprouvant des difficultés à couvrir le coût croissant du service de la dette.

« La capacité des consommateurs à gérer leurs dettes est directement influencée par leur revenu disponible. Bien que l'on ne s'attende pas à ce que le Canada s'enfonce profondément dans une récession en 2020, tout vent contraire ou tout ralentissement économique important ferait probablement augmenter le risque que les cartes de crédit fassent l'objet d'une hausse des taux de défaillance par rapport aux autres principaux produits de crédit. En même temps, nous nous attendons à ce que les soldes augmentent à mesure que les consommateurs se tournent vers les cartes de crédit pour joindre les deux bouts », a conclu Fabian. « Bien que l'on s'attende actuellement à une croissance économique faible mais toujours positive jusqu'en 2020, les prêteurs surveilleront probablement de près leurs portefeuilles en cas de nouvelles négatives, et beaucoup ont déjà élaboré des stratégies de ralentissement qui seront mises en œuvre en cas d'ajustement économique prolongé ».

Vous trouverez plus de renseignements sur le Rapport sur les données du secteur de TransUnion Canada, y compris ses prévisions du marché du crédit à la consommation pour 2020 et des détails sur divers produits de crédit ici . Parmi les détails figurent plus de renseignements sur les tendances en matière de solde et de défaut de paiement, notamment pour les prêts auto, les prêts à tempérament, les marges de crédit et les prêts hypothécaires. Veuillez vous rendre sur le site Web suivant pour vous inscrire au webinaire de TransUnion sur le Rapport sur les données du secteur au T3 de 2019 sur l'industrie, prévu le mercredi 11 décembre à 14h ET.

* Définitions du segment de risque du pointage de crédit TransUnion CreditVision : À risque = 300 à 639 ; moyen = 640 à 719 ; bon = 720 à 759 ; très bon = 760 à 799 ; excellent = 800 et plus

