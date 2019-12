AUSTIN, Texas, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute den Abschluss der Vereinbarung über den Verkauf des neuartigen Antikörpers von XBiotech (Bermekimab) für die Neutralisierung von Interleukin-1-alpha (IL-1⍺) an Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen aus der Gruppe der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, bekannt. IL-1⍺ fördert krankheitsverursachende Entzündungen bei einer Vielzahl von Erkrankungen. Janssen wird im Rahmen der Vereinbarung alle Rechte an Bermekimab erwerben. XBiotech steht es frei, sein Programm zur Identifizierung von True Human-Antikörpern für die Entwicklung neuer Antikörpertherapeutika zu nutzen, die auf IL-1⍺ abzielen und bei der Behandlung nicht-dermatologischer Erkrankungen zum Einsatz kommen sollen. XBiotech plant, die klinische Entwicklung mit einem Anti-IL-1⍺-Therapeutikum der nächsten Generation zügig wieder aufzunehmen.



Nach dem Verkauf wird XBiotech seine eigene Produktionstechnologie nutzen, um für Janssen im Rahmen eines Liefervertrags klinisches Material von Bermekimab herzustellen. Darüber hinaus wird XBiotech mit Janssen vertraglich die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Durchführung klinischer Studien vereinbaren, um zwei laufende klinische Phase-II-Studien zur Evaluierung von Bermekimab bei Hidradenitis Suppurativa und atopischer Dermatitis abzuschließen.

Nach Vertragsabschluss wird Janssen eine Barzahlung von 750 Millionen US-Dollar an XBiotech leisten. Darüber hinaus kann XBiotech bis zu 600 Millionen US-Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen erhalten. XBiotech erwartet, dass in den nächsten zwei Jahren aus dem Produktionsliefervertrag und dem Vertrag über klinische Dienstleistungen mit Janssen zusätzliche Umsätze generiert werden.

XBiotech plant, einen Teil des Erlöses aus dieser Transaktion für die Entdeckung und Entwicklung innerhalb seines Programms für Anti-IL-1⍺, seine True Human-Antikörper der dritten Generation, zu verwenden. Ein Teil der Einnahmen wird für die Weiterentwicklung anderer Antikörpertherapeutika in der Pipeline von XBiotech eingesetzt. Das Unternehmen plant außerdem, einen Teil des Erlöses für eine Kapitaltransaktion zu verwenden, beispielsweise für einen Aktienrückkauf, vorbehaltlich der Überprüfung und Genehmigung durch den Vorstand.

John Simard, President & CEO von XBiotech’s, erklärte: „Wir sind stolz darauf, dass Janssen Bermekimab als Wirkstoff gewählt hat und glaubt, dass er eine wichtige Rolle spielen könnte. Wir denken, dass dieser Kauf die Anerkennung und das Bewusstsein für das volle Potenzial dieses erstklassigen Therapeutikums fördern wird. Darüber hinaus bietet uns diese Transaktion die Möglichkeit, unsere leistungsstarke Plattform für die Erforschung von True Human-Antikörpern vorzustellen, mit der wir nun die nächste Generation von Anti-Il-1⍺-Antikörpertherapeutika entwickeln werden, die in vielen Bereichen außerhalb der Dermatologie zum Einsatz kommen sollen, in denen ein noch ungedeckter Behandlungsbedarf besteht.“

Der Kauf von Bermekimab ermöglicht die weitere Validierung der Grundlagenforschung zum Einsatz von IL-1a als Mittel zur Verhinderung krankheitsverursachender Entzündungen. Klinische und präklinische Forschung deutet darauf hin, dass das Blockieren von IL-1a als Behandlungsmethode für eine Reihe von chronischen und akuten entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden kann, darunter Hautkrankheiten, Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, rheumatische Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen und Krebs.

Simard fuhr fort: „Die Finanzspritze aus der Bermekimab-Transaktion wird es XBiotech ermöglichen, seine True Human-Antikörper-Pipeline zu beschleunigen. Außerdem wird das Unternehmen über ausreichend liquide Mittel verfügen, um eine bedeutende Kapitaltransaktion zu stützen, die ein Liquiditätsereignis ohne Verwässerungseffekt für unsere geschätzten Aktionäre darstellen könnte, die die Pionierarbeit von XBiotech unterstützt haben.“

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der Freigabe gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, und wird voraussichtlich kurz nach der HSR-Genehmigung abgeschlossen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, für die natürlich vorkommende Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen nutzbar gemacht werden. Die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren. Die dafür notwendigen Entdeckungs- und Herstellungstechniken wurden von XBiotech entwickelt und sind geistiges Eigentum des Unternehmens. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, USA ist auch bei der Entwicklung innovativer, proprietärer Fertigungstechnologien zur Reduzierung der Kosten und der Komplexität bei der Produktion biologischer Arzneimittel führend. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über die therapeutischen True Human™-Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech sind die einzigen Antikörper, welche unverändert von Personen stammen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als „humanisiert“ oder „vollständig human“ bezeichnet werden, stammen die True Human™-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort für bestimmte Krankheiten, werden nicht modifiziert und verursachen somit keine Immunogenität.) Entdeckungen über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg und klinische Studien belegen das Potenzial der True Human-Antikörper von XBiotech, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit beispielloser Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen des Managements in Bezug auf die strategischen Ambitionen von XBiotech und den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion mit Janssen, zu den Einreichungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion, zur Höhe und zum Zeitpunkt möglicher zukünftiger Meilensteinzahlungen von Janssen, zum Wirkungsmechanismus und zur potenziellen Sicherheit und Wirksamkeit von Bermekimab, zum erwarteten Zeitpunkt klinischer Studien mit Bermekimab, zum Verlauf und zu den Ergebnissen solcher Studien, Aussagen über den regulatorischen Weg von Bermekimab und den zeitlichen Rahmen der Mitteilungen an Regulierungsbehörden sowie Aussagen zu Kapitalallokationsentscheidungen, einschließlich möglicher Aktienrückkäufe. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „würde“, „erwarten“, „planen“, „betrachten“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „beabsichtigen“ oder „fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930