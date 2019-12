AUSTIN, Texas, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord définitif avec Janssen Biotech, Inc., une société pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson, pour vendre le nouvel anticorps de XBiotech (bermekimab) qui neutralise l’interleukine-1 alpha (IL-1⍺). L'IL-1⍺ favorise l’inflammation causant des maladies dans un large éventail de conditions médicales. Janssen va acquérir tous les droits sur le bermekimab conformément aux termes de l’accord, et XBiotech sera libre d’utiliser son programme de découverte « True Human Antibody » pour développer de nouvelles thérapies d’anticorps ciblant l’IL-1⍺ afin de traiter les maladies non dermatologiques. XBiotech prévoit de reprendre rapidement le développement clinique avec un anti-IL-1⍺ thérapeutique de nouvelle génération.



Suite à l’acquisition, XBiotech utilisera sa technologie de fabrication exclusive pour produire des fournitures cliniques de bermekimab pour Janssen dans le cadre d’un accord de fourniture. De plus, XBiotech conclura un contrat avec Janssen dans le but de fournir des services d’opérations d’essais cliniques afin de mener à bien deux études cliniques de phase II évaluant le bermekimab dans l’hidradénite suppurée et la dermatite atopique.

Une fois l'accord conclu, Janssen effectuera un paiement en espèces de 750 millions de dollars à XBiotech. De plus, XBiotech pourrait recevoir jusqu’à 600 millions de dollars en paiements d’étape potentiels. XBiotech prévoit de générer des revenus supplémentaires grâce à l’accord de fourniture de fabrication et à l’accord de services cliniques avec Janssen au cours des deux prochaines années.

Biotech prévoit d’utiliser une partie du produit de cette transaction pour financer la découverte et le développement de son prochain programme de génération d’anticorps True Human anti-IL-1⍺. De plus, une partie des revenus sera consacrée à l’avancement d’autres thérapies d’anticorps dans le pipeline de XBiotech. La Société prévoit également d’utiliser une partie du produit dans une opération en capital, comme un rachat d’actions, sous réserve de l’examen et de l’approbation du conseil d’administration.

John Simard, président et chef de la direction de XBiotech, a déclaré : « Nous sommes fiers que Janssen ait choisi bermekimab comme agent qui, selon lui, pourrait avoir un impact important. Nous pensons que son acquisition permettra une reconnaissance et une prise de conscience accrue du plein potentiel de cette thérapeutique de premier ordre. Cette transaction nous donne également l’occasion de présenter notre puissante plateforme de découverte d’anticorps True Human, que nous utilisons maintenant dans la poursuite de la nouvelle génération d’anticorps anti-Il-1⍺ pour traiter plusieurs domaines de besoins non satisfaits en dehors de la dermatologie. »

L’acquisition de bermekimab fournit une validation supplémentaire de la science fondamentale derrière le ciblage de l’IL-1a comme moyen de bloquer l’inflammation causant la maladie. La recherche clinique et préclinique suggère que le blocage de l’IL-1a peut être utilisé pour traiter un certain nombre de maladies inflammatoires chroniques et aiguës, y compris les maladies de la peau, les maladies cardiaques, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rhumatologiques, les maladies gastro-intestinales et le cancer.

M. Simard a en outre déclaré : « L’injection de trésorerie provenant de la transaction concernant le bermekimab permettra à XBiotech d’accélérer notre pipeline d’anticorps True Human. La Société disposera également de liquidités suffisantes pour soutenir une opération de capital importante, ce qui pourrait permettre un événement de liquidité non dilutif pour nos actionnaires estimés qui ont soutenu le travail de pionnier de XBiotech. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, et devrait être conclue peu de temps après l’approbation du HSR.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d’anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant des anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L’utilisation de l’immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies. Les techniques de découverte et de fabrication qui permettent cela ont été conçues et sont exclusives à XBiotech. XBiotech, dont le siège social est à Austin, au Texas, est également leader dans le développement de technologies de fabrication innovantes visant à réduire le coût et la complexité de la production de médicaments biologiques. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d’individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps disponibles dans le commerce « humanisés » ou « entièrement humains », les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification, et ont ainsi montré ne pas provoquer d’immunogénicité.) Grâce à des programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l’immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance sans précédent.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les convictions et les attentes de la direction, y compris en ce qui concerne les ambitions stratégiques de XBiotech, concernant le calendrier prévu de clôture de la transaction avec Janssen, les dépôts et approbations concernant la transaction, le montant et le calendrier des futurs paiements d’étape potentiels par Janssen, le mécanisme d’action et l'innocuité et l’efficacité potentielles du bermekimab, le calendrier prévu des études cliniques avec le bermekimab, la progression et les résultats de telles études, les déclarations concernant la voie réglementaire pour le bermekimab et le calendrier des dépôts réglementaires, et les déclarations concernant toute décision d’allocation de capital, y compris en ce qui concerne les rachats d’actions potentiels. Dans certains cas, il est possible d’identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s’attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l’intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d’identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les énoncés prospectifs et les résultats réels de l’entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

