QUEBEC CITY, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein Branchenführer bei der Bereitstellung der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Plattform für Automobile und Mobilität, freut sich, eine strategische Zusammenarbeit mit First Sensor AG bekanntzugeben, einem führenden Entwickler von fortschrittlichen Sensorlösungen, der nun auch Teil des Leddar Ecosystem Partnernetzwerks wird.



LeddarTech entwickelt mit Unterstützung von First Sensor und anderen Branchenführern die einzige offene und umfassende LiDAR-Plattformoption für OEMs und Tier1s. Die Plattform bietet folgende Vorteile:

ein vollständigeres und umfassenderes Lösungspaket, das die Anforderungen von OEMs und Tier1s erfüllt

gemeinsame Architekturen sowie standardisierte Komponenten, die ein geringeres Risiko, eine verbesserte Skalierbarkeit des Produktionsvolumens, eine Kostenoptimierung und Flexibilität für mehrere LiDAR-Anwendungen gewährleisten

eine skalierbare Plattform-Roadmap, die eine verbesserte Leistung und Kostenoptimierung gewährleistet

die Fähigkeit, führendes und ergänzendes geistiges Eigentum, Fachwissen und die Unterstützung von Technologieführern zu nutzen

Insgesamt steigern diese Vorteile den Erfolg für Kunden von LeddarTech und bieten den sichersten und praktikabelsten Weg zum Serieneinsatz für Anwendungen wie Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren.

LeddarTech und First Sensor werden diese Zusammenarbeit mit der Entwicklung eines LiDAR-Evaluierungskits einleiten, ein technisches Konzept in einem funktionierenden LiDAR vorstellen und ein Tool für Tier-1-Anwender und Systemintegratoren zur Entwicklung eines eigenen LiDAR auf der Basis der LeddarEngine-Technologie, der First Sensor-APDs und zusätzlicher Technologien, Produkte und Dienstleistungen der Ökosystempartner schaffen. Das Evaluierungskit richtet sich in erster Linie an Anwendungen im Bereich Front LiDAR wie den „Highway Pilot“ auf Autobahnen sowie Stauassistenten.

First Sensor ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Avalanche-Fotodioden (APDs) und entwickelt das Empfängermodul für das LIDAR-Evaluierungskit. Das Empfängersubmodul, das die patentierte LeddarCore SoC™ und LeddarSP™ Signalverarbeitungssoftware von LeddarTech nutzt, erfasst den reflektierten Impuls von Objekten im Sichtfeld (Field of View, FoV) um Time-of-Flight (ToF) Daten für die Wiedergabe eines 3D-Bilds mit Tiefeninformationen bereitzustellen.

„Wir freuen uns sehr, First Sensor, einen der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Chips, Komponenten, Sensoren und Sensorsystemen, als strategischen Partner gewinnen zu können“, sagte Michael Poulin, Vice-President, Product Management bei LeddarTech. „First Sensor, LeddarTech und andere ausgewählte Mitglieder, die gemeinsam und ergänzend als Teil des Leddar Ecosystem zusammenarbeiten, werden unseren Kunden einen Mehrwert bieten.“

„Unser Ziel ist es, auf den Markt zugeschnittene LiDAR-Lösungen zu entwerfen und entwickeln, die für den Einsatz in Automobilbereich geeignet sind, und die Gelegenheit, mit LeddarTech zusammenzuarbeiten, wird es uns ermöglichen, den Bereich des autonomen Fahrens voranzutreiben“, sagte Dr. Marc Schillgalies, VP Development, First Sensor AG. „Autonomes Fahren ist ein Markt, der sich täglich weiterentwickelt. Mit LeddarTech entwickeln wir Technologien der nächsten Generation, die OEMs über viele Jahre hinweg nutzen können.“

Über LeddarTech®

LeddarTech ist ein Branchenführer bei der Entwicklung der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Entwicklungsplattform für Automobile und Mobilität, die auf der einzigartigen LeddarEngineTM basiert. LeddarEngine besteht aus einer Reihe von für den Einsatz in Automobilen und für den Bereich der funktionalen Sicherheit zertifizierten SoCs, die mit der unternehmenseigenen LeddarSPTM-Signalverarbeitungssoftware zusammenarbeiten. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für verschiedene Innovationen im Bereich von hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKWs, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch um die Fähigkeiten der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Weitere Informationen zu LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter , Facebook sowie YouTube.

Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Mit unserem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entwickeln und fertigen wir Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungenfür die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Mit rund 1.000 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions-und Vertriebsstandorte in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com .

