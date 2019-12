QUEBEC CITY, Dec. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, líder del sector en tecnología LiDAR, ofreciendo la plataforma LiDAR automotora y de movilidad más versátil y escalable del mercado, se complace en anunciar una colaboración estratégica con First Sensor AG , un desarrollador líder de soluciones avanzadas de sensores, que hoy también se une al Ecosistema Leddar .



LeddarTech, con el apoyo de First Sensor y otros líderes de la industria, está desarrollando la única opción de plataforma LiDAR abierta e integral para los fabricantes de equipos originales (OEMs) y los proveedores de primer nivel (Tier1s). La plataforma ofrece los siguientes beneficios:

Un conjunto de soluciones más completo e integral que aborda los requisitos de los OEMs y Tier1s;

Las arquitecturas comunes, así como los componentes estandarizados que garantizan menor riesgo, escalabilidad mejorada de volumen de producción, optimización de costos y flexibilidad para abordar múltiples aplicaciones LiDAR;

Una guía de plataforma escalable garantizando mayor rendimiento y optimización de costo;

La capacidad de utilizar IP, conocimientos y experiencia y soporte líder y complementario de líderes de tecnología.

En general, estos beneficios aumentarán el éxito para los clientes de LeddarTech y ofrecerán el camino más seguro y más viable para la implementación de volumen de aplicaciones ADAS & AD.

LeddarTech y First Sensor iniciarán esta colaboración con el desarrollo de un Kit de Evaluación LiDAR, demostrando un concepto técnico en un LiDAR funcional y creando una herramienta para que los integradores de sistema y Tier1s desarrollen su propio LiDAR basado en tecnología LeddarEngine, APDs Firse Sensor y tecnologías, productos y servicios de socios de ecosistemas adicionales. El kit de evaluación tendrá como objetivo principal las aplicaciones LiDAR delanteras automotrices para la conducción de carreteras de alta velocidad, tales como Highway Pilot (Piloto de Carretera) y Traffic Jam Assist (Asistente de Congestión de Tráfico).

First Sensor es un proveedor líder de Avalanche-Photodiodes de alto rendimiento y está desarrollando un submódulo receptor con base en sus APDs para el kit de evaluación LIDAR. El submódulo receptor es utilizado para capturar el puso reflejado proveniente de los objetos en el Campo de Visión (FoV) que comprende LeddarCore System on Chip y LeddarSP patentados de LeddarTech, a fin de ofrecer datos de tiempo de vuelo (ToF) para reproducir una imagen 3D que incluye información de profundidad.

“Estamos muy contentos de asociarnos con First Sensor, uno de los desarrolladores y productores líderes mundiales de chips, componentes, sensores y sistemas de sensor como un socio estratégico", indicó Michael Poulin, vicepresidente de gestión de producto de LeddarTech. “First Sensor, LeddarTech y otros integrantes seleccionados. trabajando sinérgicamente como parte de Leddar Ecosystem, ofrecerán mayor valor a los clientes”.

“Nuestro compromiso es diseñar y desarrollar soluciones LiDAR de calidad automotora compatibles con el mercado, y la oportunidad de colaborar con LeddarTech es lo que realmente nos permitirá avanzar en el espacio de conducción autónoma”, dijo el Dr. Marc Schillgalies, vicepresidente de desarrollo, First Sensor AG. “La conducción autónoma es un mercado que está evolucionando diariamente y, con LeddarTech, estamos desarrollando tecnologías de última generación para alimentar esas tecnologías para los OEMs por mucho años más”.

LeddarTech es un líder en el sector en ofrecer la plataforma automotriz y de movilidad LiDAR más versátil y escalable, basada en el exclusivo LeddarEngineTM, que consiste en un conjunto de sistemas en chip (SOC) con certificación en seguridad funcional y grado automotor que funcionan en conjunto con el software de procesamiento de señales LeddarSP™. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto de movilidad de tecnología avanzada, con más de 70 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de manejo autónomo

LeddarTech también presta servicios al mercado de movilidad con soluciones de módulo LiDAR de estado sólido de alto rendimiento para vehículos autónomos de transporte de pasajeros, camiones, autobuses, vehículos de entrega y robotaxis. Estos módulos son desarrollados para apoyar el mercado de movilidad, así como también para demostrar las capacidades de la plataforma de automóviles y movilidad de LeddarTech como base de desarrollo para otros proveedores de LiDAR.

Fundada como una start-up de tecnología a inicios de la década de los noventa, hoy, First Sensor es una empresa global en tecnología de sensores. Basada en los conocimientos técnicos de la empresa en el diseño y la producción de chips, así como en el embalaje microelectrónico, First Sensor desarrolla sensores estándar y soluciones de sensores personalizadas en los campos de fotónica, presión y electrónica avanzada. Estas soluciones sirven la creciente demanda de aplicaciones de sensores avanzadas en los mercados industrial, médico y de movilidad. La fortaleza de First Sensor en el diseño de sensores para sistemas de detección y alcance de luz (LiDAR), también alimenta la próxima generación de soluciones de movilidad, lo que contribuye en particular a las últimas aplicaciones de vehículos autónomos a través de crucero adaptivo, prevención de colisiones y mucho más.

