QUEBEC CITY, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, pemimpin industri dalam menyediakan platform LiDAR otonom dan mobilitas yang paling serbaguna dan mudah disesuaikan, dengan senang hati mengumumkan kolaborasi strategis bersama First Sensor AG , pengembang solusi sensor lanjutan yang kini juga menjadi anggota Leddar Ecosystem .



LeddarTech, dengan dukungan dari First Sensor dan para pemimpin industri lainnya, sedang mengembangkan opsi platform LiDAR pertama yang terbuka dan menyeluruh bagi OEM dan Tier1. Platform tersebut memiliki keunggulan sebagai berikut:

Rangkaian solusi yang lebih lengkap serta menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan OEM dan Tier1;

Arsitektur umum serta komponen standar yang memberi risiko yang lebih rendah, meningkatkan skalabilitas volume produksi, mengoptimalkan biaya, dan memungkinkan fleksibilitas untuk menangani beberapa aplikasi LiDAR;

Alur platform yang mudah disesuaikan dapat meningkatkan performa dan mengoptimalkan biaya;

Kemampuan untuk menggabungkan IP utama dan komplementer, keahlian, serta dukungan dari para pemimpin teknologi.

Secara keseluruhan, keunggulan tersebut akan meningkatkan kesuksesan pelanggan LeddarTech serta menyediakan jalur yang paling aman dan berkelanjutan bagi penerapan volume aplikasi ADAS & AD.

LeddarTech dan First Sensor memulai kolaborasi dengan pengembangan Kit Evaluasi LiDAR, yang mendemonstrasikan konsep teknis dalam LiDAR yang berfungsi, juga membuat alat agar Tier 1 dan integrator sistem dapat mengembangkan LiDAR mereka sendiri dengan basis teknologi LeddarEngine, First Sensor APD, serta teknologi, produk, dan layanan mitra ekosistem lainnya. Sasaran utama kit evaluasi adalah aplikasi LiDAR otomotif untuk kendaraan berkecepatan tinggi di jalan tol, seperti Highway Pilot dan Traffic Jam Assist.

First Sensor adalah pemasok utama Avalanche-Photodiodes performa tinggi yang mengembangkan receiver submodule berdasarkan APD mereka untuk kit evaluasi LIDAR. Receiver submodule digunakan untuk menangkap pancaran sinyal dari objek di Field of View (FoV), terdiri dari LeddarCore System on Chip dan LeddarSP berhak paten dari LeddarTech yang menghasilkan data time of flight (ToF) untuk merender gambar 3D dengan informasi mendalam.

“Dengan bangga kami mengumumkan kemitraan strategis dengan First Sensor, salah satu pengembang dan produsen chip, komponen, sensor, dan sistem sensor terbaik di dunia” ungkap Michael Poulin, Vice-President, Management Product di LeddarTech. “First Sensor, LeddarTech dan anggota terpilih lainnya akan bekerja secara sinergis dalam Leddar Ecosystem untuk semakin meningkatkan manfaat bagi pelanggan.”

“Kami berkomitmen untuk mendesain serta mengembangkan solusi LiDAR dengan kualitas otomotif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dan kesempatan kolaborasi bersama LeddarTech ini adalah salah satu hal yang benar-benar memungkinkan kami menyempurnakan bidang kendaraan otonom,” ujar Dr. Marc Schillgalies, VP Development, First Sensor AG. “Kendaraan otonom adalah pasar yang terus berkembang setiap hari, maka kami dan LeddarTech mengembangkan teknologi generasi berikutnya untuk mendukung teknologi OEM di tahun-tahun berikutnya.”

Tentang LeddarTech®

LeddarTech adalah pemimpin industri dalam menyediakan platform LiDAR otonom dan mobilitas yang paling serbaguna dan mudah disesuaikan yang didasarkan pada LeddarEngineTM yang unik, yang terdiri dari rangkaian SoC tingkat otomotif dengan sertifikasi keamanan fungsional dan perangkat lunak pemrosesan sinyal milik LeddarSPTM . Perusahaan ini merupakan pencipta beberapa inovasi aplikasi sensor remote mobilitas canggih, dan memiliki lebih dari 70 teknologi berhak paten (resmi atau sedang dalam proses) yang menyempurnakan kemampuan ADAS dan kendaraan otonom.

LeddarTech juga melayani pasar mobilitas dengan menyediakan solusi modul LiDAR solid-state performa tinggi untuk shuttle, truk, bus, kendaraan pengantar, dan robotaxi. Modul tersebut dikembangkan untuk mendukung pasar mobilitas serta mendemonstrasikan kemampuan platform otonom dan mobilitas LeddarTech sebagai basis teknologi bagi pemasok LiDAR lainnya.

Informasi tambahan mengenai LeddarTech dapat diakses di www.LeddarTech.com , serta di LinkedIn , Twitter , Facebook , dan YouTube.

Kontak: Daniel Aitken, Vice President of Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Tentang First Sensor AG

First Sensor didirikan pada awal tahun 1990-an sebagai start-up teknologi dan kini telah menjadi perusahaan global dalam bidang teknologi sensor. First Sensor mengembangkan solusi sensor standar dan kustom dalam bidang elektronik photonic, tekanan, dan lanjutan, berdasarkan kemampuan desain, produksi, serta pengemasan mikroelektronik chip perusahaan. Solusi tersebut memenuhi kebutuhan aplikasi sensor lanjutan yang terus bertambah dalam pasar Industri, Medis, dan Mobilitas. Dengan keahlian dalam mendesain sensor deteksi cahaya dan sistem rentang (LiDAR), First Sensor mendorong solusi mobilitas generasi berikutnya, khususnya dalam aplikasi kendaraan otonom terbaru melalui cruise control adaptif, pencegahan tabrakan, dan lainnya. First Sensor telah terdaftar dalam Frankfurt Stock Exchange sejak tahun 1999 [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN DE0007201907 Ι SIS]. Informasi lebih lanjut: www.first-sensor.com .

Kontak: Andrea Doster, Marketing Communications, First Sensor AG

Tel. +49 89 80083-63 andrea.doster@first-sensor.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore, dan logo LeddarTech adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik LeddarTech Inc. Semua merek, nama produk, dan merek lainnya adalah atau mungkin merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari pemiliknya masing-masing.