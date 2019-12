캐나다 퀘벡주 퀘벡시티, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 확장성과 활용도가 뛰어난 자동차 및 모빌리티 LiDAR 플랫폼 을 제공하며 업계를 선도하는 기업 LeddarTech ®가 앞서가는 첨단 센서 솔루션 개발 기업인 First Sensor AG 와 전략적 제휴를 맺었다고 발표했다. 이번 파트너십 체결과 함께 Fisrt Sensor는 Leddar Ecosystem 에 합류하게 된다.



LeddarTech는 First Sensor 및 기타 업계 리더들의 지원을 받아 OEM과 티어1 업체를 위한 포괄적인 오픈 LiDAR 플랫폼 옵션을 유일하게 개발하고 있다. 해당 플랫폼에는 다음과 같은 장점이 있다.

OEM과 티어1의 필요 조건에 초점을 맞춘 더욱 완전하고 포괄적인 솔루션 세트

낮은 리스크와 향상된 생산량 확장성, 비용 최적화 및 다양한 LiDAR 애플리케이션을 다루기 위한 유연성을 보장하는 커먼 아키텍처와 표준화된 컴포넌트

높아진 성능과 비용 최적화를 보장하는 확장 가능한 플랫폼 로드맵

주요 IP 및 상호 보완적 IP, 전문 지식, 기술 리더들의 지원을 활용할 수 있는 역량

이와 같은 장점은 전반적으로 LeddarTech 고객의 성공 확률을 높이고 ADAS 및 AD 애플리케이션의 대량 배치를 위한 가장 안전하고 가장 시행 가능성이 높은 방법을 제공하는 요인이 될 것이다.

LeddarTech와 First Sensor는 LiDAR 평가 키트(Evaluation Kit)의 개발로 협력을 시작할 예정이다. 작동하는 LiDAR의 기술 컨셉트를 보여 주고 티어1 및 시스템 통합 업체에서 LeddarEngine 기술과 First Sensor APD, 기타 에코시스템 파트너 업체의 기술, 제품, 서비스를 바탕으로 자체적인 LiDAR를 개발할 수 있게 하는 툴을 만드는 것이다. 이번 평가 키트는 고속도로 내 고속 주행을 위한 고속도로 파일럿, 혼잡구간 주행지원 시스템(Traffic Jam Assist)과 같은 자동차 전면부 LiDAR 애플리케이션에 중점을 둘 예정이다.

First Sensor는 고성능 애벌런치 포토다이오드 (Avalanche-Photodiode) 공급 업체이며 LiDAR 평가 키트를 위해 자사의 APD에 기반한 리시버 서브 모듈을 개발하고 있다. 리시버 서브 모듈은 심도 정보를 포함하는 3D 이미지 렌더링을 위한 ToF(time of flight) 데이터를 제공하기 위해 자체 개발한 LeddarCore System on Chip과 LeddarSP로 구성된 FoV(Field of View) 내의 물체에서 반사된 펄스를 포착하는 용도로 사용된다.

미셸 풀랭(Michael Poulin) LeddarTech 제품라인관리팀장은 “칩, 컴포넌트, 센서, 센서 시스템을 개발하고 생산하는 세계 최고의 기업 First Sensor를 전략 파트너로 맞이하게 되어 기쁘게 생각한다”면서 "FirstSensor와 LeddarTech, 그 밖의 선별된 멤버들이 Leedar 에코시스템의 일부로서 시너지를 내며 협력해 고객에게 더 높은 가치를 제공하게 될 것”이라고 밝혔다.

First Sensor AG의 개발 팀장인 마크 실가라이스(Marc Schillgalies) 박사는 ‘Fisrt Sensor는 시장의 니즈에 부응하는 자동차급 품질의 LiDAR 솔루션을 설계하고 개발하기 위해 노력하고 있다. LeddarTech와의 협력은 자율 주행 분야로 나아갈 수 있는 기회가 될 것’이라며 “자율주행은 날마다 진화하는 시장이다. 우리는 LeddarTech와 함께 차세대 기술을 개발하고 있으며 향후 OEM 업체들이 이 기술을 사용할 수 있도록 하고자 한다”고 밝혔다.

LeddarTech® 개요

LeddarTech는 확장성을 갖춘 자동차용 다목적 LiDAR 플랫폼 개발 분야 선두주자다. LiDAR 개발 플랫폼이 기반으로 하는 LeddarEngineTM은 자체 개발한 LeddarSPTM 신호 처리 소프트웨어와 함께 사용되며 자동차급 안전 인증을 받은 시스템온칩(SoC)으로 구성된다. LeddarTech는 자동차용 ADAS와 자율주행 역량과 관련해 70가지가 넘는 기술에 대한 특허(심사 통과 및 대기 포함)를 출원하는 등 최첨단 모빌리티 원격 센싱 애플리케이션 분야에서 다양한 혁신을 구현했다.

LeddarTech는 또한 모빌리티 시장에서 자율주행 셔틀, 트럭, 버스, 배달용 차량, 로보택시 등에 사용되는 고성능 고체 LiDAR 모듈 솔루션들을 내놓고 있다. 이들 모듈은 모빌리티 시장을 뒷받침하기 위해 개발되었으며, 다른 LiDAR 공급사들이 기반으로 할 수 있는 LeddarTech의 자동차, 모빌리티 플랫폼의 능력을 보여주고 있다.

LeddarTech에 대한 추가 정보는 www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , YouTube 에서 확인 가능하다.

First Sensor AG 개요

1990년대 초반 기술 스타트업으로 창립된 Fisrt Sensor는 현재 센서 기술을 좌우하는 국제적인 기업으로 성장했다. First Sensor는 칩 설계 및 생산과 마이크로전자 패키징 노하우를 바탕으로 포토닉스, 압력, 첨단 전자공학 분야의 표준 센서와 커스텀 센서 솔루션을 개발하며, 이와 같은 솔루션은 첨단 센서 애플리케이션에 대한 수요가 갈수록 증가하는 산업, 의료, 모빌리티 시장에서 환영 받고 있다. 또, First Sensor는 빛 감지 및 LiDAR 시스템을 위한 센서 설계에 강점을 보유하고 있으며 특히 적응형 순항 제어, 충돌 방지 장치 등을 통해 최신 자율주행 자동차 애플리케이션에 기여하며 차세대 모빌리티 솔루션에도 힘을 불어넣고 있다.

