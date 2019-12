QUEBEC CITY, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor no fornecimento da plataforma LiDAR de mobilidade e automóvel mais versátil e escalável, tem o prazer de anunciar uma colaboração estratégica com a First Sensor AG , um dos principais desenvolvedores de soluções avançadas de sensores que também agora se une ao Ecossistema Leddar .



A LeddarTech, com o apoio da First Sensor e de outros líderes da indústria, está desenvolvendo a única opção de plataforma LiDAR aberta e abrangente para OEMs e Tier1s. A plataforma oferece os seguintes benefícios:

Um conjunto mais completo e abrangente de soluções que atenda aos requisitos dos OEMs e Tier1s;

Arquiteturas comuns, bem como componentes padronizados que garantem menor risco, maior escalabilidade do volume de produção, otimização de custos e flexibilidade para atender a múltiplas aplicações LiDAR;

Um roteiro de plataforma escalável garantindo maior desempenho e otimização de custos;

A capacidade de utilizar IP, expertise e suporte líder e complementar de líderes de tecnologia.

No geral, esses benefícios aumentarão o sucesso para os clientes da LeddarTech e fornecerão o caminho mais seguro e viável para a implantação de volume de aplicativos ADAS e AD.

A LeddarTech e a First Sensor iniciarão esta colaboração com o desenvolvimento de um Kit de Avaliação LiDAR, demonstrando um conceito técnico em um LiDAR funcional e criando uma ferramenta para os integradores de Tier 1s e sistemas desenvolverem seu próprio LiDAR com base na tecnologia LeddarEngine, APDs da First Sensor e tecnologias, produtos e serviços de parceiros de ecossistemas adicionais. O kit de avaliação terá como alvo principal as aplicações LiDAR dianteiras automotivas para a condução de rodovias de alta velocidade, como Highway Pilot (Piloto de Estradas) e Traffic Jam Assist (Assistente de Congestionamento).

A First Sensor é um fornecedor líder de Avalanche-Photodiodes de alto desempenho e está desenvolvendo o submódulo receptor com base nos seus APDs para o kit de avaliação LIDAR. O submódulo receptor é usado para capturar o pulso refletido proveniente dos objetos no Field of View (Campo de Visão - FoV) que compreende o LeddarCore System on Chip e LeddarSP patenteados da LeddarTech, a fim de fornecer dados time of flight (de tempo de voo - ToF) para renderizar uma imagem 3D que inclui informações de profundidade.

“É com prazer que fazemos esta parceria com a First Sensor, um dos principais desenvolvedores e produtores mundiais de chips, componentes, sensores e sistemas de sensores como parceiro estratégico”, afirmou Michael Poulin, Vice-Presidente de Gestão de Produtos da LeddarTech. “A First Sensor, a LeddarTech e outros integrantes selecionados, trabalhando sinergicamente como parte do Ecossistema Leddar, proporcionarão maior valor aos nossos clientes”.

“Nosso compromisso é projetar e desenvolver soluções LiDAR de qualidade automotiva compatíveis com o mercado, e a oportunidade de colaborar com a LeddarTech é o que realmente nos permitirá avançar no espaço da condução autônoma”, disse o Dr. Marc Schillgalies, VP de Desenvolvimento, First Sensor AG. “A condução autônoma é um mercado que está evoluindo diariamente e, com a LeddarTech, estamos desenvolvendo tecnologias da próxima geração para alimentar essas tecnologias para OEMs por muitos anos”.

Sobre a LeddarTech®

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngineTM, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSPTM. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com

Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Sobre a First Sensor AG

Fundada como start-up de tecnologia no início da década de 1990, hoje, a First Sensor é um player global em tecnologia de sensores. Baseada no know-how da empresa no design e na produção de chips, bem como no empacotamento microeletrônico, a First Sensor desenvolve sensores e soluções personalizadas padrão de sensores nos campos da fotônica, pressão e eletrônica avançada. Essas soluções atendem à crescente demanda por aplicações avançadas de detecção nos mercados Industrial, Médico e de Mobilidade. A força da First Sensor na concepção de sensores para sistemas de detecção e alcance de luz (LiDAR) também está alimentando a próxima geração de soluções de mobilidade, contribuindo em particular para as mais recentes aplicações de veículos autônomos através do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, prevenção de colisões e muito mais. A First Sensor está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt desde 1999 [Padrão Principal Ι WKN: 720190 Ι ISIN DE0007201907 Ι SIS]. Mais informações: www.first-sensor.com .

Contato: Andrea Doster, Comunicações de Marketing Communications, First Sensor AG

Tel. +49 89 80083-63 andrea.doster@first-sensor.com

