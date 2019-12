QUEBEC CITY, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® ผู้นำอุตสาหกรรมด้าน แพลตฟอร์ม LiDAR™ สำหรับยานยนต์ ที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้มากที่สุด ยินดีประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ First Sensor AG ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชันเซ็นเซอร์ขั้นสูง ซึ่งในตอนนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Leddar Ecosystem



LeddarTech ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก First Sensor และผู้นำอุตสาหกรรมอื่นๆ กำลังพัฒนาตัวเลือกแพลตฟอร์ม LiDAR ที่เปิดกว้างและครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียวสำหรับ OEM และ Tier1 แพลตฟอร์มนี้ให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ชุดโซลูชันที่สมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งตอบสนองความต้องการของ OEM และ Tier1

สถาปัตยกรรมทั่วไปรวมถึงส่วนประกอบมาตรฐานที่ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดปริมาณการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการการใช้งาน LiDAR ด้านต่างๆ

แผนงานด้านแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการลดต้นทุน

ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก IP ชั้นนำและผสมสาน ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุนจากผู้นำเทคโนโลยี

โดยรวมแล้ว ผลประโยชน์เหล่านี้จะเพิ่มความสำเร็จให้กับลูกค้าของ LeddarTech และมอบวิธีที่ปลอดภัย และมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการปรับใช้งานปริมาณสำหรับการใช้งาน ADAS และ AD

LeddarTech และ First Sensor จะเริ่มต้นความร่วมมือนี้ด้วยการพัฒนาชุดประเมิน LiDAR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางเทคนิคใน LiDAR ที่ใช้งานได้ และสร้างเครื่องมือสำหรับ Tier 1s และผู้ผสานรวมระบบเพื่อพัฒนา LiDAR ของพวกเขาเองโดยใช้เทคโนโลยี LeddarEngine, First Sensor APD และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการเพิ่มเติมของพันธมิตรระบบนิเวศ โดยชุดการประเมินจะมุ่งเป้าไปที่การใช้งาน LiDAR ด้านหน้ารถยนต์เป็นหลักสำหรับการขับขี่บนทางหลวงที่ต้องใช้ความเร็วสูง เช่น Highway Pilot และ Traffic Jam Assist

First Sensor เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของ Avalanche-Photodiodes ที่มีประสิทธิภาพสูง และกำลังพัฒนาโมดูลย่อยรับสัญญาณที่อิงกับ APD ของพวกเขาสำหรับชุดประเมิน LIDAR จะใช้โมดูลย่อยรับสัญญาณเพื่อจับ Pulse ที่สะท้อนมาจากวัตถุในพื้นที่การมองเห็น (FoV) ซึ่งประกอบด้วยระบบ LeddarCore บนชิปและ LeddarSP ที่จดสิทธิบัตรของ LeddarTech เพื่อให้ข้อมูล Time of Flight (ToF) เพื่อการเรนเดอร์เป็นภาพ 3 มิติที่มีข้อมูลความลึก

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ First Sensor ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ผลิตชิป ส่วนประกอบ เซ็นเซอร์ และระบบเซ็นเซอร์ชั้นนำของโลกในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์” Michael Poulin รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ LeddarTech กล่าว “First Sensor, LeddarTech และสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกคนอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันในฐานะส่วนหนึ่งของ Leddar Ecosystem จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเรา”

“ความมุ่งมั่นของเราคือการออกแบบและพัฒนาโซลูชัน LiDAR ที่ตรงกับความต้องการด้านคุณภาพของตลาดยานยนต์ และโอกาสในการร่วมมือกับ LeddarTech เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาด้านการขับขี่อัตโนมัติ” Dr. Marc Schillgalies รองประธานฝ่ายการพัฒนาของ First Sensor AG กล่าว “การขับขี่อัตโนมัติเป็นตลาดที่มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ และด้วย LeddarTech เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีแห่งยุคถัดไปเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับ OEM เป็นเวลานานหลายปี”

เกี่ยวกับ LeddarTech®

LeddarTech เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมในการมอบแพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR สำหรับยานยนต์ที่มีความอเนกประสงค์และขยายขนาดได้มากที่สุดโดยใช้ LeddarEngineTM ซึ่งประกอบด้วยชุดของระดับยานยนต์และ SoC ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านการทำงาน ซึ่งทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์การประมวลผลสัญญาณที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ LeddarSPTM บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับระยะไกลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรมากกว่า 70 รายการ (จดสิทธิบัตรแล้วหรือรอดำเนินการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

LeddarTech ยังให้บริการตลาดสำหรับยานยนต์ด้วยโซลูชันโมดูล LiDAR โซลิดสเตตประสิทธิภาพสูงสำหรับรถรับส่งขับขี่อัตโนมัติ รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง รถส่งสินค้า และแท็กซี่ไร้คนขับ โมดูลเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับตลาดสำหรับยานยนต์ และยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของแพลตฟอร์มอัตโนมัติและยานยนต์ของ LeddarTech เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับซัพพลายเออร์ LiDAR อื่นๆ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.LeddarTech.com และบน LinkedIn , Twitter , Facebook , และ YouTube

เกี่ยวกับ First Sensor AG

First Sensor ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 โดยในปัจจุบันได้กลายเป็นผู้เล่นในเวทีระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านการออกแบบและผลิตชิป รวมถึงบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ First Sensor ได้พัฒนาเซ็นเซอร์มาตรฐานและโซลูชันเซ็นเซอร์แบบกำหนดเองในด้านโฟโตนิกส์ ความดัน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โซลูชันเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอสำหรับแอปพลิเคชันการตรวจจับขั้นสูงในตลาดอุตสาหกรรม การแพทย์ และยานยนต์ ความแข็งแกร่งของ First Sensor ในการออกแบบเซ็นเซอร์สำหรับระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ (LiDAR) นั้นยังช่วยจุดประกายให้กับโซลูชันยานยนต์รุ่นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแอปพลิเคชันยานยนต์อัตโนมัติล่าสุดผ่านระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบป้องกันการชน และอีกมากมาย First Sensor ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Frankfurt ตั้งแต่ปี 1999 [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN DE0007201907 Ι SIS] ข้อมูลเพิ่มเติม: www.first-sensor.com

