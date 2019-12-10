魁北克市, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最通用的可扩展汽车和出行LiDAR平台行业领导者 LeddarTech ® 隆重宣布与 先进传感器解决方案领先开发商 First Sensor AG 进行战略合作，后者现在也将加入 Leddar生态系统 。



在First Sensor和其他行业领导者的支持下，LeddarTech正在为OEM和一级制造商开发这一唯一开放和全面的LiDAR平台选项。该平台具有以下优势：

一套更完整和更全面的解决方案，可满足OEM和一级制造商的要求；

通用架构以及标准化组件，可确保较低的风险、可扩展性更好的生产规模、成本优化和灵活性，以满足多种LiDAR的应用要求；

可扩展的平台路线图，可确保更好的性能和成本优化；

可利用领先和互补的知识产权、专业知识以及技术领导者的支持。

总体而言，这些优势将为LeddarTech的客户带来更大的成功，并为ADAS和AD应用的批量部署提供最安全和最可行的途径。

LeddarTech和First Sensor将通过开发LiDAR评估套件来启动这项合作，展示行之有效的LiDAR中的技术概念，并为一级和系统集成商创建一种工具，以开发基于LeddarEngine技术、First Sensor APD和其他生态系统合作伙伴的技术、产品和服务的自己的LiDAR。该评估套件将主要针对高速公路驾驶的汽车前置LiDAR应用，例如高速自动辅助驾驶（Highway Pilot）和交通拥堵辅助（Traffic Jam Assist）系统。

First Sensor是高性能雪崩光电二极管的领先供应商，现在正在为LIPD评估套件开发基于其APD的接收器子模块。接收器子模块将用于捕获来自视场（FoV）中对象的反射脉冲，该视场包含LeddarTech专利LeddarCore芯片系统和LeddarSP，以提供巡航时间（ToF）数据来渲染包括深度信息的3D图像。

“我们很高兴与First Sensor合作，他们是芯片、组件、传感器和传感器系统的全球领先开发商和生产商之一。” LeddarTech产品管理副总裁Michael Poulin表示。“First Sensor、LeddarTech和其他精选成员作为Leddar生态系统的参与者协同工作，将为我们的客户提供更高的价值。”

First Sensor AG开发副总裁Marc Schillgalies博士表示：“我们致力于设计和开发与市场匹配的汽车级LiDAR解决方案，与LeddarTech合作的机会将真正使我们能推动自动驾驶领域的发展。”而且“自动驾驶是一个每天都在变化的市场，与LeddarTech合作，我们将开发下一代技术来为OEM厂商未来多年推动自动驾驶技术。”

关于LeddarTech®

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及移动性LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngineTM系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了LeddarSPTM信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的是支持出行市场，同时旨在展示LeddarTech汽车和出行平台的功能，证明其可以作为可供其他LiDAR供应商依赖的基础。

有关LeddarTech的其他信息请访问 www.LeddarTech.com 以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 上的内容。

联系人：Daniel Aitken，LeddarTech营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

关于First Sensor AG

First Sensor于上世纪90年代初期作为一家技术初创企业成立，如今已成为传感器技术的全球参与者。基于公司在芯片设计和生产以及微电子封装方面的专业知识，First Sensor在光子学、压力和先进电子学领域开发出多种标准传感器和定制传感器解决方案。这些解决方案满足了工业、医疗和出行市场对高级传感应用不断增长的需求。First Sensor在设计用于光检测和测距（LiDAR）系统传感器方面的实力也推动了下一代出行解决方案的发展，尤其是凭借自适应巡航控制、防撞等技术为最新的自动驾驶汽车应用做出了可观的贡献。1999年，First Sensor在法兰克福证券交易所上市 [主要标准I WKN：720190 I ISIN DE0007201907 I SIS]。更多信息请查阅： www.first-sensor.com 。

联系人：Andrea Doster，First Sensor AG市场传播部

电话：+49 89 80083-63 andrea.doster@first-sensor.com

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