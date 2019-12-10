魁北克市, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 作為業界領導者，提供最多功能、最靈活的 汽車及流動 LiDAR 平台 ，該公司欣然宣佈與先進的領先傳感器解決方案開發商 First Sensor AG 進行策略合作，而該傳感器解決方案亦即將加入 Leddar 生態系統 。

LeddarTech 在 First Sensor 和其他行業領導者的支持下，目前正在為 OEM 和一級客戶開發唯一開放和全面的 LiDAR 平台選項， 並將提供以下優點：

一套更完整和更全面的解決方案，可滿足 OEM 和一級客戶的要求；

通用架構和標準化組件，以確保較低風險、提高產量的可擴展性、改善成本優化和靈活性，並可滿足多種 LiDAR 應用；

可擴展的平台路線圖，以確保提高性能和優化成本；

善用領先和互補的知識產權、專業知識及技術領導者的支持。

整體而言，這些優點將為 LeddarTech 客戶帶來更大成就，並為 ADAS 和 AD 應用的大批部署提供最安全和可行的途徑。

LeddarTech 和 First Sensor 將透過開發 LiDAR 評估套件來啟動這項合作，展示可落實的 LiDAR 技術概念，並為一級和系統集成商建立工具，以建基於 LeddarEngine 技術、First Sensor APD 和其他生態系統合作夥伴的技術、產品和服務來開發自家的 LiDAR。上述評估套件將主要針對用於高速公路駕駛的汽車前方 LiDAR 應用，例如公路駕駛和交通擠塞輔助系統。

First Sensor 是高性能雪崩光電二極管的領先供應商，目前正在基於其 LIDAR 評估套件的 APD 開發接收器子模塊。接收器子模塊用於捕獲來自視場 (FoV) 對象的反射脈衝，該視場包含 LeddarTech 專利 LeddarCore 芯片系統和 LeddarSP，以提供飛行時間 (ToF) 數據用於顯示 3D 圖像，包括深度資訊。

LeddarTech 產品管理副總裁 Michael Poulin 表示：「我們很高興與 First Sensor 合作，因為他們是芯片、組件、傳感器和傳感器系統的全球領先開發商和生產商之一。透過作為 Leddar 生態系統一部分的 First Sensor、LeddarTech 和其他精選成員共同協作，將為我們的客戶提供更高的價值。」

First Sensor AG 開發副總裁 Marc Schillgalies 博士說：「我們的承諾是設計和開發配合市場汽車質素的 LiDAR 解決方案，而我們今次有機會與 LeddarTech 合作，將真正使我們能夠推動自動駕駛領域的發展。自動駕駛是一個每天都不斷演變的市場；隨著 LeddarTech 的發展，我們多年來一直努力開發新一代技術，為 OEM 推動這些技術的發展。」

關於 LeddarTech®

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngineTM 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與 LeddarSPTM 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術（已授予或申請中）提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模塊解決方案，用於無人穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及無人駕駛的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平台。

關於 LeddarTech 的更多資訊載於 www.LeddarTech.com 及 LinkedIn、 Twitter 、 Facebook 以及 YouTube。

聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機號碼：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

關於 First Sensor AG

公司成立於 1990 年代初，是一家技術初創企業，今天已成為傳感器技術的全球參與者。基於公司在芯片設計、生產及微電子封裝方面的專業知識，First Sensor 在光子學、壓力和先進電子學領域方面專門開發標準傳感器和定制傳感器解決方案。這些解決方案滿足了工業、醫療和流動市場對各種高級傳感應用不斷增長的需求。First Sensor 在設計用於光檢測和測距 (LiDAR) 系統的傳感器方面的實力也推動了下一代出行解決方案的發展，尤其是透過自適應巡航控制、防撞功能等，為最新的自動駕駛汽車應用作出不少重大貢獻。自 1999 年以來，First Sensor 已在法蘭克福證券交易所上市 [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN DE0007201907 Ι SIS]。更多資訊載於： www.first-sensor.com 。

聯絡人：Andrea Doster，First Sensor AG 市場傳播部

電話：+49 89 80083-63 andrea.doster@first-sensor.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。



