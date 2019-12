AS LHV Group teenis 2019. aasta novembris 0,7 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis sellest 0,4 miljonit ja AS LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot. Novembri teises pooles viidi lõpuni Danske Eesti filiaali eraisikute laenuportfelli liitmine, mille tulemusena kasvas LHV konsolideeritud laenuportfelli maht 1,65 miljardi euroni, hoiuste maht oli 2,63 miljardit eurot.

„November oli ärimahtude ja klientide lisandumise mõttes erakordselt hea kuu. Veelgi enam, kuu jooksul said tehtud mitmed tegevused, mis tagavad LHV kasvu jätkumise ka tulevikus. Novembris lisandus 5100 uut klienti, kellest ca 1100 olid seotud Danske eralaenude portfelli ülevõtmisega toimunud klientide liikumisega. Seejuures Danske portfelliga seotult ja kodulaenulepingute kaastaotlejaid arvestades seisab veel ca 7000 kliendil LHVs pangakonto avamine ees. Novembris kasvas laenuportfell 408 miljoni euro võrra, sellest 393 moodustas Danske eralaenude portfell. Muu laenukasv tuli jaelaenude arvelt. Finantstulemusi mõjutasid Danske tehinguga seotud erakorralised kulud, mis koosnesid ühekordsetest tehingukuludest ning portfelli vastu moodustatud allahindlustest. Seejuures on oluline rõhutada, et tehinguga seotud jooksvaid kulusid, eelkõige finantseerimiskulu, oleme portfelli eelfinantseerimise tõttu kajastanud juba varasematel kuudel. See tähendab, et portfelli pealt teenitav umbes 0,75 miljoni euro suurune kuine intressitulu jõuab suuremas osas kasumisse alates detsembrikuust.

Novembris saime ka mitme tunnustuse osaliseks. Londonis toimunud auhinnatseremoonial tunnustas ajakiri The Banker LHV Panka ambitsioonika kasvu, heade finantstulemuste ja tehnoloogiliste uuenduste eest, valides LHV Panga Eesti 2019. aasta parimaks pangaks. Parimate investorsuhete tunnustuse eest Baltikumis kutsuti LHV novembris osalema New Yorkis Nasdaqi börsi sulgemise kellahelistamise tseremooniale,“ kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 430 inimest. LHV pangateenuseid kasutab ligi 198 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 177 000 aktiivse klienti.





